IMAGO/Noushad Thekkayil/NurPhoto Na zdjęciu: Iga Świątek

Świątek dzisiaj gra w finale, transmisja na żywo

Iga Świątek stanie w sobotę przed szansą wygrania 18. turnieju WTA w swojej karierze. W finałowym meczu w Doha zmierzy się z reprezentantką Kazachstanu Jeleną Rybakina. Polka jest uważana za faworytkę tego spotkania, ale to Kazaszka ma pozytywny bilans bezpośrednich spotkań.

Świątek nie musiała w piątek wychodzić na kort, bowiem do półfinałowej rywalizacji z powodu kontuzji nie przystąpiła Karolina Pliskova. Z kolei Rybakina bez większych problemów pokonała w dwóch setach Anastasiję Pawluczenkową. Dla Świątek i Rybakiny będzie to już piąty pojedynek w historii. Polak wygrała tylko raz i miało to miejsce w 2021 roku. W kolejnych trzech spotkaniach, które rozegrane zostały w 2023 roku, górą była Rybakina.

Finałowe spotkanie, które rozpocznie się o godzinie 16:00 polskiego czasu, zapowiada się niezwykle ciekawie. Polka w tym turnieju zaprezentowała naprawdę wysoką formę i z pewnością będzie chciała zrewanżować się Rybakinie za ostatnie porażki.

Świątek – Rybakina, transmisja w TV

Sobotni finał Świątek – Rybakina ma rozpocząć się o godzinie 16:00 i oczywiście będzie można obejrzeć go “na żywo” w telewizji. Transmisja zostanie przeprowadzona na kanale CANAL+ Sport. W kabinie komentatorskiej zasiądą Żelisław Żyliński i Maciej Zaręba.

Świątek – Rybakina: transmisja online

Kolejny finałowy mecz z udziałem Igi Świątek będzie można również oglądać poprzez usługę STS TV.

Dostęp do transmisji z meczu Świątek – Rybakina zostanie odblokowany

Świątek – Rybakina, typ kibiców

Kto wygra turniej w Doha? Świątek 80% Rybakina 20% 5 + Głosy Oddaj swój głos: Świątek

Rybakina

Świątek – Rybakina, kursy bukmacherskie

Choć Jelena Rybakina w ubiegłym roku miała patent na Igę Świątek, bukmacherzy w sobotnim finale większe szanse dają reprezentantce Polski. Kursy na wygraną naszej zawodniczki nie przekraczają 1.50.

Iga Świątek Jelena Rybakina 1.47 2.85 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 17 lutego 2024 07:43 .

Gdzie oglądać mecz Świątek – Rybakina? Transmisja z meczu Świątek – Rybakina będzie dostępna na kanale CANAL+ Sport 2. Kiedy rozegrany zostanie mecz Świątek – Rybakina? Spotkanie rozegrane zostanie w sobotę (17 lutego) o godzinie 16:00 polskiego czasu.

