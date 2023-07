IMAGO/Rob Prange Na zdjęciu: Iga Świątek

O której godzinie gra Świątek? Transmisja na żywo

Iga Świątek w roli zdecydowanej faworytki przystąpi do rozpoczętego już turnieju BNP Paribas Warsaw Open. Pozostająca na pierwszym miejscu w rankingu WTA reprezentanta Polski będzie miała okazję do zaprezentowania swoich umiejętności polskim kibicom. W meczu pierwszej rundy zmierzy się z reprezentantką Uzbekistanu Niginą Abduraimovą, która plasuje się na 181. miejscu w rankingu.

Świątek do tej pory nie miała jeszcze okazji grać przeciwko swojej najbliższej rywalce. We wtorek spotkają się po raz pierwszy na korcie. Murowaną faworytką do wygranej w tym meczu jest oczywiście Polka, która grając na swoim poziomie nie powinna mieć najmniejszych problemów z wywalczeniem awansu do kolejnej rundy.

Mecz Świątek – Abduraimova rozegrany zostanie we wtorek (26 lipca) i rozpocznie się nie wcześniej niż o godzinie 17:30.

Świątek – Abduraimova, transmisja w TV

Warsaw Open 2023: O której gra Świątek w 1. rundzie?

Spotkanie 1. rundy turnieju BNP Paribas Open z Igą Świątek w roli głównej zaplanowane jest na wtorek (25 lipca) i rozpocznie się nie wcześniej niż o godzinie 17:30.

Świątek – Abduraimova: kto wygra?

Świątek – Abduraimova, kursy bukmacherskie

Inny wynik niż wygrana Świątek będzie we wtorkowym meczu sensacją. Bukmacherzy również nie ma ją co do tego wątpliwości.

Iga Świątek Nigina Abduraimova 1.01 25.0 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 25 lipca 2023 08:01 .

