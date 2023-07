IMAGO / Marta Badowska / Newspix.pl Na zdjęciu: Grupa piłkarzy Stali Mielec

Stal Mielec – Cracovia, gdzie oglądać

Pierwszy mecz nowego sezonu to zawsze spora niewiadoma. W Stali Mielec doszło do sporych zmian, zwłaszcza w defensywie, dlatego zespół z pewnością będzie potrzebował czasu, aby się zgrać. Cracovia z kolei nie poczyniła wielkich transferów. Z klubem pożegnało się kilku niechcianych zawodników. Co ciekawe, Pasy w pełnym składzie treningi rozpoczęły dopiero 2 lipca, co można uznać za dość krótki okres przygotowawczy.

Stal Mielec – Cracovia, transmisja na żywo w TV

Mecz 1. kolejki PKO Ekstraklasy będzie emitowany na antenie CANAL+ Sport oraz CANAL+ Sport 3.

Stal Mielec – Cracovia, transmisja online

Spotkanie będzie również dostępne w serwisie CANAL+ online. CANAL+ oferuje atrakcyjną promocję wraz z rozpoczęciem nowej kampanii. Dzięki rejestracji konta za pośrednictwem naszej strony przez pierwsze trzy miesiące koszt abonamentu wynosi 39zł/mies., następnie po tym okresie 49zł/mies. Można zatem w łatwy sposób zaoszczędzić 30 zł.

Stal Mielec – Cracovia, kursy bukmacherskie

Według bukmacherów faworytem spotkania jest Cracovia. Kursy na zwycięstwo Pasów wynoszą około 2,55. W przypadku gospodarzy typy na wygraną oscylują wokół 2,95.

Stal Mielec Cracovia 3.10 3.25 2.52 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 22 lipca 2023 09:10 .