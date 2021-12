PressFocus Na zdjęciu: Ousmane Dembele podczas meczu z Realem Betis

Sevilla – Barcelona: transmisja za darmo oraz stream online. Tuż przed świętami odrobione zostaną zaległości w La Liga. Najciekawiej zapowiadające się spotkanie rozegrane zostanie na Estadio Ramon Sanchez Pizjuan. Sprawdź jak możesz obejrzeć dzisiejszy mecz za darmo i na jakich kanałach będzie transmitowany.

Mecz Barcelony dzisiaj, gdzie oglądać

Do wtorkowego spotkania w bardzo dobrych nastrojach przystąpi Sevilla, która po trzech kolejnych zwycięstwach zajmuje drugie miejsce w tabeli La Liga, ustępując jedynie Realowi Madryt. W ostatni weekend zespół Julena Lopeteguiego pokonał 2:1 Atletico Madryt, a teraz zagra o pełną pulę z Dumą Katalonii.

Barcelona w ostatni weekend pokonała 3:2 Elche, ale wygrana nie przyszła im łatwo. Pewnym usprawiedliwieniem dla katalońskiego zespołu są poważne problemy kadrowe z jakimi ostatnio się zmaga. Teraz jednak zadanie stojące przed drużyną Xaviego Hernandeza jest zdecydowanie bardziej wymagające.

Sevilla będzie miała po swojej stronie atut własnego boiska, na którym w tym sezonie odniosła siedem zwycięstw i zanotowała jeden remis. Z drugiej strony Barcelona w ostatnich latach bardzo dobrze radziła sobie na Estadio Sanchez Pizjuan, na którym w ligowych meczach jest niepokonana od pięciu meczów. Kto będzie górą we wtorek? Dowiedz się więcej – sprawdź typy na mecz Sevilla – Barcelona.

Mecz Barcelony dzisiaj, transmisja na żywo w TV

Prawami do transmisji meczów La Liga w Polsce dysponuje Canal+ i Eleven Sports. Wtorkowe spotkanie, które rozegrane zostanie w ramach 4. kolejki hiszpańskiej ekstraklasy pokaże pierwsza z tych platform. Transmisja meczu będzie dostępna na kanałach Canal+ Sport i Canal+ 4K Ultra HD. Pierwszy gwizdek sędziego zabrzmi o 21:30.

Sevilla – Barcelona, transmisja online

Spotkanie Sevilli z Barceloną będzie można również oglądać za pośrednictwem internetu. Mecz będzie dostępny w usłudze Canal+ online, do której oczywiście trzeba mieć wykupiony dostęp. Jest jednak jeszcze jeden sposób, aby wtorkowy mecz obejrzeć zupełnie za darmo. Spotkanie będzie bowiem transmitowane na internetowej stronie legalnego bukmachera STS. Co trzeba zrobić, aby mieć dostęp do transmisji? Wyjaśniamy poniżej.

Sevilla – Barcelona: transmisja na żywo za darmo

STS zakłady bukmacherskie w swojej usłudze STS TV udostępnia między innymi transmisje z meczów La Ligi i Bundesligi. Za jej pośrednictwem będzie można obejrzeć także mecz Sevilli z Barceloną. Aby mieć taką możliwość trzeba przede wszystkim posiadać zarejestrowane konto w STS, ponieważ transmisja jest dostępna tylko dla klientów bukmachera. Jeżeli nie masz jeszcze konta, możesz je zarejestrować klikając w poniższy link. Warto również pamiętać o podaniu kodu promocyjnego GOAL, który zapewnia szereg atrakcyjnych bonusów na start.

Posiadanie konta to niejedyny warunek, który trzeba spełnić. Drugim jest zagranie w ciągu ostatnich 24 godzin dowolnego zakładu. Co jednak ważne, nie ma tutaj żadnych wymagań dotyczących minimalnej stawki lub minimalnego kursu.

Sevilla – Barcelona, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy nieco większe szanse na zwycięstwo we wtorkowym meczu dają gospodarzom. Za Sevilla przemawia przede wszystkim atut własnego boiska, na którym w tym sezonie nie doznała jeszcze ani jednej porażki.

Sevilla FC FC Barcelona 2.60 3.35 3.10 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 21. grudnia 2021 13:18 .

18+ | Graj odpowiedzialnie! | Obowiązuje regulamin