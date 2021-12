Sevilla – FC Barcelona: typy, kursy, zapowiedź (21.12.2021)

PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze Barcelony

Sevilla – Barcelona: typy i kursy na mecz La Liga. We wtorkowy wieczór odrobiona zostanie część zaległości w hiszpańskiej ekstraklasie. W jednym ze spotkań Duma Katalonii zmierzy się na Estadio Ramon Sanchez Pizjuan z plasującą się na drugim miejscu w tabeli La Liga Sevillą. W naszej zapowiedzi znajdziecie między innymi informacje o sytuacji obu zespołów i formie prezentowanej przez nie w ostatnich tygodniach.

Sevilla – Barcelona, typy i przewidywania

Sevilla po raz ostatni z Barceloną u siebie w ligowym meczu wygrała w 2015 roku. Teraz wydaje się mieć świetną okazję do przerwana złej serii i ogrania Dumy Katalonii, która na Estadio Sanchez Pizjuan wystąpi poważnie osłabiona.

Gospodarze zagrają przed własną publicznością, co w tym sezonie jest ich ogromnym atutem. Sevilla na własnym stadionie jeszcze nie przegrała, a w ośmiu dotychczasowych meczach odniosła aż siedem zwycięstw. Z kolei Barcelona na terenie rywala wygrała zaledwie raz.

We wtorkowym meczu stawiamy na Sevillę z podpórką w postaci remisu, ale dorzucamy do tego zakład na powyżej 1,5 bramki. Nasz typ: podwójna szansa 1X + powyżej 1,5 bramki

Superbet 1.95 podwójna szansa: 1X i powyżej 1,5 bramki Zagraj!

Sevilla – Barcelona, ostatnie wyniki

Sevilla do wtorkowego spotkania z Barceloną przystąpi w bardzo dobrym dla siebie momencie. Prowadzona przez Julena Lopeteguiego drużyna może obecnie pochwalić się serią trzech kolejnych ligowych wygranych, które pozwoliły umocnić się jej na drugim miejscu w tabeli. W ostatnich kolejkach Sevilla wygrywała kolejno z Villarreal (1:0 u siebie), Athletic Bilbao (1:0 u siebie) i Atletico Madryt (2:1 u siebie). Teraz jej celem będzie zdobycie kolejnych trzech punktów, co pozwoliłoby jej zmniejszyć do trzech punktów stratę do prowadzącego Realu Madryt oraz powiększyć do siedmiu punktów przewagę nad trzecim Realem Betis.

Barcelona pod wodza Xaviego Hernandeza spisuje się ze zmiennym skutkiem, ale legenda katalońskiego klubu nie ma łatwego zadania ze względu na trudną sytuację kadrową drużyny. Mimo wielu absencji w ostatniej kolejce Dumie Katalonii udało się pokonać u siebie 3:2 Elche. We wcześniejszych dwóch ligowych spotkaniach zespół z Camp Nou przegrał u siebie 0:1 z Realem Betis oraz zremisował 2:2 na wyjeździe z Osasuną Pampeluna.

Aktualnie zajmującą drugie miejsce w La Liga Sevillę i plasująca się na dopiero siódmej lokacie Barcelonę dzieli aż 10 punktów.

Sevilla – Barcelona, historia

Obie drużyny regularnie mierzą się ze sobą, nie tylko w rozgrywkach ligowych, ale również w krajowym pucharze. W poprzednim sezonie obie jedenastki rywalizowały ze sobą cztery razy. Więcej powodów do zadowolenia mieli piłkarze Barcelony. W lidze przeciwko Sevilli sięgnęli po cztery punkty (1:1 na Camp Nou, 2:0 w Sewilli). Ograli ją również w dwumeczu w ramach półfinału Pucharu Króla. Co prawda pierwszy mecz Sevilla wygrała u siebie 2:0, ale Barcelona zdołała odwrócić losy rywalizacji w rewanżu i po dogrywce zwyciężyła 3:0.

W tym miejscu warto również zaznaczyć, że żaden z sześciu ostatnich ligowych spotkań tych zespołów na Estadio Ramon Sanchez Pizjuan w Sewilli nie zakończyła się wygrana gospodarzy. Barcelona w tym czasie odniosła cztery zwycięstwa, a pozostałe dwa mecze zakończyły się podziałem punktów. Sevilla po raz ostatni ograła Barcę w ligowym spotkaniu u siebie w październiku 2015 roku.

Sevilla – Barcelona, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy bardzo dobrze zdają sobie sprawę z obecnej sytuacji, także tej kadrowej, Barcelony. Widać to także po kursach oferowanych przez nich na ten mecz, które wskazują, że większe szanse na zdobycie pełnej puli mają gospodarze. Atrakcyjny kurs na wygraną Sevilli można znaleźć w ofercie Superbet. Rejestrując się podając Superbet kod promocyjny GOAL można otrzymać między innymi darmowy zakład 34 zł.

Sevilla – Barcelona, transmisja meczu

Zaległe spotkanie 4. kolejki La Liga będzie można oczywiście obejrzeć w polskiej telewizji. Transmisję na swoich kanałach przygotowała platforma Canal+. Mecz, który rozpocznie się o godzinie 21:30, obejrzymy na kanałach Canal+ Sport i Canal+ 4K Ultra HD.

Tydzień bez ryzyka do 1300zł + darmowy zakład 34zł Atrakcyjne promocje dla nowych klientów z kodem GOAL Zarejestruj się w Superbet +18 | Graj odpowiedzialnie | Obowiązuje Regulamin Pełen reg

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.