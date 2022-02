PressFocus Na zdjęciu: Sadio Mane

Senegal – Egipt: transmisja w internecie. Przed nami wielki finał Pucharu Narodów Afryki! Naprzeciwko siebie staną koledzy z Liverpoolu: Sadio Mane i Mohamed Salah. Który z nich wyjdzie z pojedynku zwycięsko? Transmisja z meczu dostępna będzie w platformie streamingowej Viaplay.



Senegal Puchar Narodów Afryki

06/02/2022 20:00

Stade d’Olembe (Yaounde)

Egipt

Senegal – Egipt, gdzie oglądać

Przed nami już jedynie wielki finał tegorocznego Pucharu Narodów Afryki. W nim dojdzie do bardzo interesującego widowiska. Pierwszym z finalistów jest bowiem Senegal, prezentujący najlepszą dyspozycję podczas turnieju. Rywalem tej kadry będzie najbardziej utytułowany w historii rozgrywek Egipt.

Wydaje się jednak, że to Senegalczycy są faworytami nadchodzącego starcia. Świetnie zaprezentowali się w półfinale, pokonując Burkina Faso 3:1. W tym meczu błyszczał Sadio Mane, autor gola i asysty. Wcześniej Lwy Terangi bez większych problemów wyrzucili za burtę Gwineę Równikową i Wyspy Zielonego Przylądka. Egipt, za to, w półfinale męczył się z gospodarzami – Kamerunem. Zespół Mohameda Salaha potrzebował rzutów karnych, by zapewnić sobie grę w wielkim finale. Warto też dodać, że Egipcjanie swoje spotkanie w półfinale rozegrali dzień później niż Senegalczycy.

Sprawdź nasze typy na mecz Senegal – Egipt.

Senegal – Egipt, transmisja na żywo w TV

Prawa do transmitowania Pucharu Narodów Afryki ma platforma Viaplay. W związku z tym wielkiego finału nie oglądniemy w standardowej telewizji. Poniżej prezentujemy, jak obejrzeć spotkanie całkowicie za darmo z pomocą bukmachera.

Senegal – Egipt, transmisja na żywo za darmo

Transmisje z meczów Pucharu Narodów Afryki dla swoich klientów za darmo udostępnia STS zakłady bukmacherskie. Wystarczy spełni dwa proste warunki, aby mieć dostęp do transmisji.

Pierwszym jest oczywiście posiadanie konta w STS, a jeżeli jeszcze go nie macie rejestracji możecie dokonać klikając w poniższy baner. Drugim warunkiem jest zagranie w ciągu ostatnich 24 godzin dowolnego kuponu. Nie ma tutaj jednak żadnych wymagań dotyczących minimalnej stawki czy minimalnego kursu takiego kuponu.

Senegal – Egipt, transmisja online

Platforma Viaplay pozwala oglądać transmisje z meczów Pucharu Narodów Afryki “na żywo”. By obejrzeć finał na stronie www.viaplay.pl musisz wykupić abonament w cenie 34 złotych. Powyżej wyjaśniliśmy też, jak uzyskać dostęp do transmisji z tego starcia za darmo.

Senegal – Egipt, kursy bukmacherskie

Ostatnia dyspozycja w połączeniu z dłuższym odpoczynkiem stawia Senegal w roli faworyta przed nadchodzącym finałem przeciwko Egiptowi.

Senegal Egipt 2.25 2.85 4.40 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 6 lutego 2022 08:59 .

