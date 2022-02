Senegal – Egipt: typy, kursy, zapowiedź (06.02.2022)

PressFocus Na zdjęciu: Sadio Mane

Senegal – Egipt to to finałowe spotkanie w Pucharze Narodów Afryki. Według bukmacherów większe szanse na zwycięstwo mają Sadio Mane i spółka. Czy tak się stanie? Zapraszamy wszystkich naszych czytelników do zapoznania się z zapowiedzią tego spotkania. Możecie w niej znaleźć między innymi nasze typy, czy aktualne kursy bukmacherskie.



Senegal Puchar Narodów Afryki

06/02/2022 20:00

Stade d’Olembe (Yaounde)

Egipt

Senegal – Egipt, typy na mecz i przewidywania

Stawiamy, że Senegalczycy staną na wysokości zadania i pokonają rywali z Egiptu. Dlaczego? Reprezentacja narodowa Senegalu prezentuje się na tym turnieju bardzo dobrze. W półfinałowym starciu gracze tej kadry pewnie pokonali Burkinę Faso 3:1. Dobry mecz zanotował Sadio Mane (gol i asysta). Reprezentacja narodowa Senegalu będzie miała dzień więcej na odpoczynek. Dodatkowo Egipt wygrał półfinał z Kamerunem dopiero po rzutach karnych.

Senegal – Egipt, sytuacja kadrowa

W kadrze Senegalu nie ma żadnych kontuzjowanych graczy. W drużynie narodowej Egiptu kłopoty ze zdrowiem mają zaś Akram Tawfik oraz Hamdy Fathy (jego występ stoi pod znakiem zapytania).

Senegal – Egipt, ostatnie wyniki

Przedwczoraj (2.02.2022) gracze kadry Senegalu rywalizowali w półfinale Pucharu Narodów Afryki z Burkiną Faso. Ostatecznie to spotkanie zakończyło się rezultatem 3:1 dla Sadio Mane i spółki. Wcześniej kadrowicze Senegalu także notowali zwycięstwa. Bez większych problemów poradzili sobie w fazie pucharowej z Gwineą Równikową (3:1) oraz Wyspami Zielonego Przylądka (2:0).

W ostatniej potyczce na Pucharze Narodów Afryki zawodnicy kadry Egiptu grali z Kamerunem. Po regulaminowym czasie gry i dogrywce było 0:0. W rzutach karnych lepsi okazali się Egipcjanie. Wcześniej zawodnicy z tego państwa pokonali po dogrywce Maroko 2:1 i po karnych Wybrzeże Kości Słoniowej.

Senegal – Egipt, historia

W ostatnich sześciu latach te reprezentacje narodowe grały przeciwko sobie tylko dwukrotnie. We wrześniu 2014 roku (w kwalifikacjach do Pucharu Narodów Afryki) Senegalczycy wygrali z Egipcjanami 2:0. Z kolei w listopadzie padła tylko jedna bramka. Finalnie Senegal triumfował 1:0.

Senegal – Egipt, kursy bukmacherskie

Według bukmacherów niedzielny mecz będzie dość wyrównany. Faworytami są jednak piłkarze z Senegalu.

Senegal – Egipt, przewidywane składy

Senegal: Edouard Mendy – Bouna Sarr, Kalidou Koulibaly, Abdou Diallo, Saliou Ciss – Cheikhou Kouyate, Nempalys Mendy – Bamba Dieng, Idrissa Gueye, Sadio Mane – Famara Diedhiou

Egipt: Mohamed Sobhi – Omar Kamal, Ahmed Hegazy, Mohamed Abdelmonem, Ahmed Fatouh – Ayman Ashraf, Mohamed Elneny, Amr El Solia – Mohamed Salah, Mostafa Mohamed, Trezeguet

Senegal – Egipt, transmisja meczu

Niedzielny mecz będzie transmitowany “na żywo” przez Viaplay. Początek potyczki zaplanowano zaś na 20:00.

