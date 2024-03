IMAGO / AFLOSPORT Na zdjęciu: Vinicius Junior

Real Madryt – Celta Vigo, gdzie oglądać

Real Madryt w środku tygodnia zapewnił sobie awans do ćwierćfinału Ligi Mistrzów eliminując z turnieju RB Lipsk. Królewscy zmierzają też w kierunku mistrzostwa Hiszpanii, jednak w ostatnim czasie zaliczyli kilka wpadek, jak choćby kontrowersyjny remis z Valencią przed tygodniem. Los Blancos nie mogą pozwolić sobie na kolejną stratę punktów, ponieważ ich przewaga w tabeli może niebezpiecznie stopnieć.

Real Madryt – Celta Vigo, transmisja na żywo w TV

Niedzielny mecz Real Madryt – Celta Vigo będzie transmitowany na żywo w polskiej telewizji. Spotkanie będzie można obejrzeć na antenie Eleven Sports 1. Początek o godzinie 18:30.

Real Madryt – Celta Vigo, transmisja online

Ten pojedynek możesz także obejrzeć online również dzięki usłudze STS TV. Aby mieć taką możliwość wystarczy spełnić dwa proste warunki. Zarejestruj konto w STS podając kod promocyjny GOAL, a następnie zagraj w ciągu ostatnich 24h przed transmisją dowolny kupon. Jeśli wykonasz te dwie proste czynności dostęp do meczu La Liga zostanie odblokowany.

Real Madryt – Celta Vigo, transmisja online

Starcie Królewskich będzie dostępne na żywo również w usłudze CANAL+ Online. Zachęcam do skorzystania z promocji, którą przygotował CANAL+, dzięki której możesz oszczędzić 240 zł. Jeśli zdecydujesz się wykupić roczny abonament z góry to za dostęp do kanałów CANAL+, Eleven Sports oraz Polsat Sport Premium łącznie zapłacisz 648 zł. Miesięczny koszt w takim przypadku wynosi 54 zł, natomiast w standardowej ofercie 74 zł.

Real Madryt – Celta Vigo, kursy bukmacherskie

Zdecydowanym faworytem niedzielnej potyczki jest Real Madryt. Warto jednak podkreślić, że choć Królewscy nie przegrywają meczów to zremisowali aż cztery z ostatnich ośmiu.

Real Madryt Celta Vigo 1.31 6.10 11.0 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 10 marca 2024 06:44 .

Gdzie obejrzeć mecz Real Madryt – Celta Vigo? Mecz będzie transmitowany na żywo na antenie Eleven Sports 1 lub online w CANAL+ Online oraz w STS TV. Kiedy jest mecz Real Madryt – Celta Vigo? Mecz rozpocznie się w niedzielę, 10 marca, o godzinie 18:30.

