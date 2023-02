PressFocus Na zdjęciu: Vinicius Junior

Al Ahly – Real Madryt: transmisja TV oraz stream online. Królewscy w środowy wieczór rozegrają półfinałowe spotkanie Klubowych Mistrzostw Świata, do którego przystępują w roli wyraźnego faworyta. Sprawdź gdzie obejrzeć to spotkanie.

Real Madryt – Al Ahly, gdzie oglądać

Turniej o miano najlepszej klubowej drużyny na świecie nie rozpoczyna się dla Realu Madryt w najlepszym momencie. Królewscy do Maroka, gdzie toczy się rywalizacja, udają się w złych nastrojach. Po ostatniej ligowej porażce z Realem Mallorca ich strata do prowadzącej w tabeli Barcelony wzrosła do ośmiu punktów. Podopiecznym Carlo Ancelottiego będzie więc bardzo trudno obronić mistrzostwo Hiszpanii.

W środowym meczu 1/2 finału Klubowych Mistrzostw Świata rywalem Królewskich będzie egipski zespół Al Ahly, który w poprzednich rundach wyeliminował Auckland City i Seattle Sounders. Teraz będzie starał się postawić Realowi Madryt. Na zwycięzcę tego pojedynku w finale czeka już saudyjski Al-Hilal.

Mimo słabej formy i dużych osłabień faworytem do awansu do finału jest oczywiście Real. Sprawdź typy na mecz Real Madryt – Al Ahly.

Real Madryt – Al Ahly, transmisja na żywo w TV

Środowe półfinałowe spotkanie KMŚ Real Madryt – Al Ahly rozpocznie się o godzinie 20:00. Telewizyjna transmisja “na żywo” będzie dostępna na kanale CANAL+ Sport. Mecz skomentują Adam Marchliński i Tomasz Ćwiąkała.

Real Madryt – Al Ahly, transmisja online

Za pośrednictwem internetu mecz będziemy mogli obejrzeć w usłudze CANAL+ online. Teraz dostęp do niej możesz mieć w promocyjnej cenie. Rejestrując konto za pośrednictwem naszej strony za pakiet ze wszystkimi kanałami CANAL+ zapłacisz tylko 39 zł miesięcznie, oszczędzając przy półrocznym pakiecie 60 zł.

Wspomniany pakiet możesz również poszerzyć o kanały Eleven Sports i Polsat Sport Premium. To koszt 20 zł miesięcznie.

Real Madryt – Al Ahly, kursy bukmacherskie

Kursy oferowane przez bukmacherów na środowy półfinał jednoznacznie wskazują faworyta tego spotkania. Według bukmacherów każde inne rozstrzygnięcie niż wygrana Realu Madryt będzie sensacją.

Al Ahly SC Real Madryt 9.80 5.25 1.35 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 8 lutego 2023 10:04 .

