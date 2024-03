Sipa US/Alamy Na zdjęciu: Stratos Svarnas

Raków – Ruch, gdzie oglądać?

Rywalizację w 26. kolejce PKO Ekstraklasy zainauguruje mecz Rakowa Częstochowa z Ruchem Chorzów. Obie drużyny walczą o zupełnie inne cele, ale łączy je jedno – potrzebują punktów. Aktualni mistrzowie Polski przystąpią do tego spotkania zajmując trzecie miejsce w tabeli i tracąc cztery punkty do prowadzącej Jagiellonii. Wygrana pozwoli im umocnić się w ścisłej czołówce tabeli i potwierdzić swoje aspiracje do obrony mistrzowskiego tytułu.

Na drodze drużyny prowadzonej przez Dawida Szwargę stanie zespół, który cały czas ma nadzieję na utrzymanie. Niebiescy z Chorzowa są obecnie przedostatni, a do bezpiecznego miejsca tracą sześć punktów. Kibicom Ruchu trudno jednak o optymizm przed sobotnim meczem, biorąc pod uwagę, że ich drużyna przegrała dwa ostatnie ligowe spotkania – 1:3 ze Stalą Mielec i 1:2 z Górnikiem Zabrze. W sobotnie popołudnie faworytem do wygranej będzie Raków. Sprawdź typy na mecz Raków – Ruch.

Raków – Ruch, transmisja w TV

Piłkarze Rakowa i Ruchu na boisko wybiegną w sobotę (30 marca) o godzinie 12:30. Transmisja z tego spotkania będzie prowadzona na kanałach CANAL+ Sport i CANAL+ Sport 3. Stacja do komentowania tego pojedynku wyznaczyła Krzysztofa Marciniaka i Kamila Kosowskiego.

Raków – Ruch, transmisja online

Transmisji z sobotniego spotkania nie zabraknie również online. Za pośrednictwem internetu mecz Raków – Ruch będzie można śledzić dzięki usłudze CANAL+ online. Teraz dostęp do pakietu obejmującego wszystkie kanały CANAL+ możesz uzyskać w cenie 39 zł miesięcznie przez pierwsze trzy miesiące. Z oferty można skorzystać zakładając konto za pośrednictwem naszej strony.

Raków – Ruch, kto wygra?

Raków – Ruch, kursy bukmacherskie

Zdecydowanym faworytem do zdobycia trzech punktów w sobotnim spotkaniu jest drużyna Rakowa Częstochowa. Wątpliwości co do tego nie mają również bukmacherzy, którzy patrząc na oferowane przez nich kursy, wyraźnie stawiają na gospodarzy.

Raków Częstochowa Ruch Chorzów 1.42 4.85 8.35 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 29 marca 2024 21:53 .

Gdzie obejrzeć mecz Raków – Ruch? Transmisja będzie dostępna na kanałach CANAL+ Sport i CANAL+ Sport 3, a także w usłudze CANAL+ online. Kiedy odbędzie się spotkanie Raków – Ruch? Mecz rozegrany zostanie w sobotę (30 marca) o godzinie 12:30.

