Raków – Pogoń, gdzie oglądać?
W niedzielę odbędzie się niezwykle interesujące starcie w ramach 24. kolejki rozgrywek PKO Ekstraklasy, w którym Raków Częstochowa zmierzy się przed własną publicznością z Pogonią Szczecin. Medaliki przystąpią do tej rywalizacji po ciężkim meczu z Avią Świdnik w Pucharze Polski (2:1 po dogrywce).
Pogoń Szczecin natomiast notuje serię trzech zwycięstw z rzędu. Portowcy w ostatnim meczu okazali się lepsi od Widzewa Łódź (1:0). Nadchodzące starcie w Częstochowie zapowiada się niezwykle interesująco.
Raków – Pogoń, transmisja w TV
Spotkanie Raków Częstochowa – Pogoń Szczecin obejrzysz w telewizji. Mecz będzie transmitowany na antenach Canal+ Premium oraz Canal+ Sport 3.
Raków – Pogoń, transmisja online
Nadchodzącą rywalizację możesz obejrzeć również drogą internetową. Spotkanie będzie transmitowane w usłudze Canal+ Online.
Raków – Pogoń, kto wygra?
Jak zakończy się spotkanie?
- wygraną Rakowa
- remisem
- wygraną Pogoni
0 Votes
Raków – Pogoń, kursy bukmacherskie
Według bukmachera STS, faworytem niedzielnej potyczki jest Raków Częstochowa. Jeśli rozważasz typ na wygraną gospodarzy, to kurs na takie zdarzenie wynosi około 1.80. W przypadku zwycięstwa Pogoni Szczecin natomiast sięga nawet 4.25.
Mecz odbędzie się już w niedzielę (8 marca) o godzinie 17:30.
