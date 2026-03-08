Raków Częstochowa i Pogoń Szczecin zmierzą się ze sobą w niedzielnym meczu PKO Ekstraklasy. Transmisja z tego spotkania będzie dostępna zarówno w TV, jak i poprzez stream online. Sprawdź, gdzie dokładnie można obejrzeć ten mecz.

Raków – Pogoń, gdzie oglądać?

W niedzielę odbędzie się niezwykle interesujące starcie w ramach 24. kolejki rozgrywek PKO Ekstraklasy, w którym Raków Częstochowa zmierzy się przed własną publicznością z Pogonią Szczecin. Medaliki przystąpią do tej rywalizacji po ciężkim meczu z Avią Świdnik w Pucharze Polski (2:1 po dogrywce).

Pogoń Szczecin natomiast notuje serię trzech zwycięstw z rzędu. Portowcy w ostatnim meczu okazali się lepsi od Widzewa Łódź (1:0). Nadchodzące starcie w Częstochowie zapowiada się niezwykle interesująco.

Raków – Pogoń, transmisja w TV

Spotkanie Raków Częstochowa – Pogoń Szczecin obejrzysz w telewizji. Mecz będzie transmitowany na antenach Canal+ Premium oraz Canal+ Sport 3.

Raków – Pogoń, transmisja online

Nadchodzącą rywalizację możesz obejrzeć również drogą internetową. Spotkanie będzie transmitowane w usłudze Canal+ Online.

Raków – Pogoń, kursy bukmacherskie

Według bukmachera STS, faworytem niedzielnej potyczki jest Raków Częstochowa. Jeśli rozważasz typ na wygraną gospodarzy, to kurs na takie zdarzenie wynosi około 1.80. W przypadku zwycięstwa Pogoni Szczecin natomiast sięga nawet 4.25.

Raków Częstochowa Pogoń Szczecin 1.80 3.60 4.25 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 8 marca 2026 14:09

Gdzie oglądać mecz Raków – Pogoń? Mecz obejrzysz w telewizji na antenach Canal+ Premium oraz Canal+ Sport 3. Ponadto rywalizację możesz śledzić również w usłudze Canal+ Online. Kiedy odbędzie się mecz Raków – Pogoń? Mecz odbędzie się już w niedzielę (8 marca) o godzinie 17:30.

