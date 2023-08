Raków Częstochowa - Stal Mielec: transmisja na żywo w TV oraz stream online. Medaliki wciąż stawiają na eliminacje do Ligi Mistrzów. Przez to podchodzą do meczu ze Stalą, mając mniej punktów na koncie. Czy ta sytuacja zmieni się po ostatnim gwizdku? Transmisja z meczu dostępna będzie w polskiej telewizji i internecie.