Raków Częstochowa – Stal Mielec: typy i przewidywania

Mało kto się spodziewał, że przed piątą kolejką ligową Raków Częstochowa będzie zajmował dopiero 12. miejsce w tabeli, a przed nim będzie Stal Mielec. Wprawdzie częstochowianie mają zaległy mecz, ale to nie tłumaczy do końca ich pozycji. Widać, że eliminacje Ligi Mistrzów, w których dotarli do ostatniej rundy, sporo ich kosztowały i przekłada się to na wpadki w Ekstraklasie.

Stal po porażce z Puszczą Niepołomice szybko się podniosła i pokonała ostatnio Śląsk Wrocław 3:1. Teraz przed nią znacznie trudniejsze zadanie, ponieważ jedzie na trudny teren do rywala, który musi zacząć punktować, aby nie stracić kontaktu z czołówką.

Odkąd Raków i Stal grają razem na poziomie Ekstraklasy mielczanie ani razu nie wygrali. Ponieśli pięć porażek i raz zremisowali bezbramkowo. Faworytem najbliższego starcia także są gospodarze, ale kurs na ich zwycięstwo nie jest zbyt atrakcyjny (1.44 w STS).

Zdecydowanie lepiej wygląda kurs na BTTS (1.93). Co ciekawe, w ostatnich pięciu bezpośrednich meczach w Częstochowie między tymi zespołami zawsze obie drużyny strzelały gole. Taki jest też nasz typ na to spotkanie.

Ciekawy kurs jest również na to, że goście strzelą przynajmniej jednego gola. W STS wynosi 1.70. Trudno jednak się spodziewać, aby Medaliki kończyły mecz bez gola na własnym terenie.

Raków – Stal: sytuacja kadrowa

W drużynie gospodarzy ciągle z kontuzjami zmagają się: Adrian Gryszkiewicz, Ivi Lopez, Kamil Pestka, Milan Rundić i John Yeboah. Dawid Szwarga mówił na konferencji prasowej przed meczem ze Stalą, o sytuacji kadrowej Rakowa. Pod uwagę przy ustalaniu składu w najbliższym spotkaniu ma być brany Rundić. Trwa walka z czasem, aby do gry był gotowy także Yeboah, a blisko powrotu na boisko ma być także Kamil Pestka. Niestety przez uraz wypadł z gry Stratos Svarnas. Przyjezdni nie mają takich problemów kadrowych.

Raków Częstochowa – Stal Mielec: ostatnie wyniki

Raków w pierwszych trzech meczach Ekstraklasy ugrał zaledwie cztery punkty. Na otwarcie pewnie wygrał z Jagiellonią 3:0, potem zremisował z Wartą Poznań 2:2, a ostatnio przegrał na wyjeździe z Piastem Gliwice 1:2. W tym czasie zdołał jednak wywalczyć awans do IV rundy eliminacji Ligi Mistrzów, w pokonanym polu zostawiając Aris Limassol.

Stal zremisowała z Cracovią (2:2) i z Piastem (0:0), a potem poniosła porażkę z Puszczą Niepołomice. W ostatniej kolejce odniosła pierwsze zwycięstwo w tym sezonie, wygrywając ze Śląskiem 3:1.

Raków – Stal: historia

Stal nie najlepiej wspomina bezpośrednią rywalizację z Rakowem w Ekstraklasie. Mielczanie przegrali pięć z sześciu meczów, a jeden zremisowali. W poprzednim sezonie przegrali w Częstochowie 2:3, a u siebie podzielili się punktami z Medalikami po bezbramkowym remisie.

Ostatnie zwycięstwo Stal odniosła nad Rakowem jeszcze na poziomie 1. Ligi, w kwietniu 2019 roku. Po ponad czterech latach liczy na przełamanie czarnej serii bez wygranej.

Raków Częstochowa – Stal Mielec: kursy bukmacherskie

Jak to zwykle bywa, w Częstochowie faworytem bukmacherów jest Raków. Nie inaczej jest w tym przypadku. Kurs na wygraną gospodarzy wynosi 1.44 w STS. Na remis kursy wahają się od 4.55 w STS do nawet 5.00 w Superbecie. Przy wygranej gości mamy jeszcze większy rozstrzał, od 6.60 do 7.70. Grając na wysokie kursy warto wykorzystać kod promocyjny STS GOAL i zakład bez ryzyka 100 zł.

Raków – Stal: przewidywane składy

Raków Częstochowa (Przewidywany skład) 3-4-2-1 Stal Mielec (Przewidywany skład) 3-4-3 Raków Częstochowa (Przewidywany skład) 3-4-2-1 Stal Mielec (Przewidywany skład) 3-4-3 Trenerzy Dawid Szwarga Kamil Kieres Rezerwowi 6 Szymon Czyz

7 Fran Tudor

12 Antonis Tsiftsis

20 Jean Carlos Silva

21 Dawid Drachal

25 Bogdan Racovitan

30 Vladyslav Kochergin

77 Marcin Cebula

99 Fabian Piasecki Bert Esselink 3

Leandro Messias 6

Krzysztof Wolkowicz 11

Konrad Jalocha 13

Matthew Guillaumier 16

Rafael Santos 22

Lukasz Wolsztynski 25

Mateusz Stepien 37

Raków Częstochowa - Stal Mielec: transmisja

Mecz Raków - Stal będzie można zobaczyć na żywo w internecie i telewizji. Transmisja tradycyjna będzie na kanałach CANAL+ Sport i CANAL+ Sport 3. W internecie można oglądać spotkanie dzięki usłudze CANAL+ Online. Dostęp do niej można wykupić za pośrednictwem naszej strony w promocyjnej ofercie. Przez pierwsze trzy miesiące płatność wynosi 39 zł zamiast 54 zł.

