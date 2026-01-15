Racing Santander - FC Barcelona: transmisja meczu Pucharu Króla na żywo w TV i online. Sprawdź, gdzie oglądać to spotkanie.

Obserwuj nas w

Maciej Rogowski / Alamy Na zdjęciu: Raphinha i Robert Lewandowski

Racing Santander – FC Barcelona: gdzie oglądać za darmo?

Mecz Racing Santander – FC Barcelona możesz obejrzeć całkowicie za darmo w serwisie STS TV. To legalna transmisja online udostępniana przez bukmachera STS, który pokazuje wybrane spotkania Pucharu Króla po szybkiej rejestracji i postawieniu dowolnego zakładu.

Rejestracja i odblokowanie transmisji zajmują tylko kilka minut — nawet jeśli spotkanie już się rozpoczęło.

Aby uzyskać dostęp do darmowej transmisji meczu Racing Santander – FC Barcelona:

Zarejestruj konto w STS z kodem GOAL (kliknij tutaj), Postaw dowolny zakład za minimum 2 zł, Wejdź w sekcję „Zakłady live” i wybierz transmisję Racing Santander – FC Barcelona.

Po wykonaniu tych kroków transmisja w STS TV uruchomi się automatycznie. Mecz obejrzysz na komputerze, telefonie lub tablecie, bez dodatkowych opłat.

Racing Santander – FC Barcelona: gdzie obejrzeć?

Spotkanie Racing Santander – FC Barcelona zostanie rozegrane w czwartek, 15 stycznia 2026 roku o godzinie 21:00. Mecz odbędzie się w ramach 1/8 finału Pucharu Króla. Transmisja telewizyjna w Polsce dostępna będzie na kanale Eleven Sports 1.

Racing Santander – FC Barcelona: stream online

Stream online z meczu Racing Santander – FC Barcelona dostępny będzie w STS TV. Po rejestracji konta z kodem GOAL i postawieniu zakładu za minimum 2 zł można oglądać spotkanie na żywo bez opłat abonamentowych.

Gdzie oglądać mecz Racing Santander – FC Barcelona za darmo?

Darmową transmisję meczu Racing Santander – FC Barcelona udostępnia STS TV. Wystarczy założyć konto z kodem GOAL i postawić dowolny zakład.

Kiedy mecz Racing Santander – FC Barcelona?

Mecz Racing Santander – FC Barcelona odbędzie się w czwartek, 15 stycznia 2026 roku, o godzinie 21:00.

Racing Santander – FC Barcelona: gdzie transmisja TV?

Transmisja telewizyjna meczu Racing Santander – FC Barcelona w Polsce odbędzie się na kanale Eleven Sports 1.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.