PSG - Lens: transmisja w TV i online. W sobotni wieczór czeka nas hit francuskiej Ligue 1, w którym dojdzie do pojedynku na szczycie ligowej tabeli. Sprawdź gdzie oglądać mecz.

IMAGO / Le Pictorium Na zdjęciu: Lionel Messi

PSG – Lens, gdzie oglądać?

Sobota na boiskach Ligue 1 upłynie pod znakiem meczu na szczycie ligowej tabeli. Faworyzowane i liderujące Paris Saint-Germain zmierzy się przed własną publicznością z drugim RC Lens. Spotkanie to ma kluczowe znaczenie dla walki o mistrzostwo Francji. Aktualnie obie drużyny w tabeli dzieli sześć punktów. Ewentualna wygrana PSG prawdopodobnie definitywnie rozstrzygnie losy rywalizacji.

Mimo pierwszego miejsca w tabeli nastroje w Paryżu nie są najlepsze. Zdecydowanie lepsze panują w ekipie Lens, która może się pochwalić serią czterech kolejnych ligowych wygranych. O jej przedłużenie na Parc des Princes nie będzie łatwo, ale na pewno nie może odbierać jej szans. Sprawdź nasze typy na mecz PSG – Lens.

Gdzie oglądać mecz?

Usługa STS TV – darmowa transmisja z kodem GOAL

Kanał CANAL+ Sport 2

Kanał Eleven Sports 3

Usługa CANAL+ online

PSG – Lens, transmisja w TV

Sobotni wieczór w Paryżu zapowiada się niezwykle ciekawie. Mecz PSG – Lens, który rozpocznie się o godzinie 21:00, będzie można obejrzeć za darmo w usłudze STS TV z kodem GOAL, natomiast w telewizji na kanałach CANAL+ Sport 2 i Eleven Sports 3.

PSG – Lens, transmisja za darmo

Zupełnie darmowa transmisja z meczu na szczycie tabeli Ligue 1 będzie dostępna w usłudze STS TV. Aby uzyskać do niej dostęp wystarczy spełnić dwa proste warunki.

Zarejestruj konto w STS z kodem promocyjnym GOAL Zagraj dowolny zakład w ciągu 24h przed transmisją (lub na live) Dostęp do transmisji z meczu PSG – Lens zostanie odblokowany

PSG – Lens, transmisja online

Transmisja za pośrednictwem internetu jest także dostępna w usłudze CANAL+ online. Nadal obowiązuje promocja, dzięki której miesięczny dostęp do pakietu ze wszystkimi kanałami CANAL+ to tylko 29 zł, czyli o aż 20 zł mniej niż w standardowej ofercie. Dotyczy to rocznej oferty przy płatności z góry. Aby skorzystać z tej promocji należy zarejestrować konto za pośrednictwem naszej strony.

PSG – Lens, kursy bukmacherskie

Faworytem sobotniego meczu według bukmacherów jest Paris Saint-Germain. Widać to oczywiście po kursach oferowanych na ten mecz przez bukmacherów.

Paris Saint-Germain RC Lens 1.80 4.10 4.40 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 15 kwietnia 2023 13:06 .

18+ | Graj odpowiedzialnie! | Obowiązuje regulamin