PressFocus Na zdjęciu: Kamil Grosicki

Reklama

Pogoń – Korona, gdzie oglądać?

PKO Ekstraklasa wraca do gry. W sobotę dojdzie do ciekawego starcia, w którym Pogoń Szczecin zmierzy się z Koroną Kielce. “Portowcy” zeszły sezon zakończyli ze sporym niedosytem, przegrywając m.in. w finale Pucharu Polski z Wisłą Kraków (1:2). Z pewnością zespół prowadzony przez Jensa Gustafssona chciałby dobrze wejść w sezon, przez co liczy na zwycięstwo w swoim inauguracyjnym meczu.

Korona Kielce natomiast minioną kampanię zakończyli ze sporym szczęściem. Podopieczni Kamila Kuzery do ostatniej kolejki drżeli o utrzymanie. Jednak finalnie udało im się zostać w polskiej elicie na sezon 2024/25. “Scyzory” w swoim pierwszym meczu chcieliby pokazać się z dobrej strony i napsuć sporo krwi wyżej notowanemu rywalowi. Sprawdź typy na mecz Pogoń – Korona

Pogoń – Korona, transmisja w TV

Spotkanie Pogoni Szczecin z Koroną Kielce w ramach 1. kolejki PKO Ekstraklasy sezonu 2024/25 odbędzie się w sobotę (20 lipca 2024 roku) o godzinie 17:30. Transmisja z tego spotkania będzie prowadzona na CANAL+ Sport 3. Mecz natomiast skomentują Adam Marchliński oraz Adam Szała.

Pogoń – Korona, transmisja online

Spotkanie w Szczecinie możesz również śledzić za pośrednictwem internetu, korzystając z usługi CANAL+ online. Trzy pierwsze miesiące dostępu do pakietu z kanałami CANAL+ możesz kupić w promocyjnej cenie już od 39 zł miesięcznie. Z oferty można skorzystać rejestrując swoje konto za pośrednictwem naszej strony.

Pogoń – Korona, kto wygra?

Jak zakończy się spotkanie? wygraną Pogoni Szczecin 0% remisem 0% wygraną Korony Kielce 0% 0 Głosy Oddaj swój głos: wygraną Pogoni Szczecin

remisem

wygraną Korony Kielce

Pogoń – Korona, kursy bukmacherskie

Według bukmacherów, faworytem sobotniej rywalizacji jest Pogoń Szczecin. Jeśli rozważasz typ na wygraną “Portowców”, to kurs na takie zdarzenie wynosi około 1.70. Natomiast na zwycięstwo Korony Kielce sięgają nawet 5.00. Kurs na remis natomiast oscyluje wokół 3.90.

Pogoń Szczecin Korona Kielce Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 20 lipca 2024 07:50 .

Gdzie obejrzeć mecz Pogoń Szczecin – Korona Kielce? Spotkanie dostępne będzie w telewizji na antenie Canal+ Sport 3, a także na platformie streamingowej Canal+ Online. Kiedy odbędzie się mecz Pogoń Szczecin – Korona Kielce? Spotkanie zostanie rozegrane już w sobotę (20 lipca) o godzinie 17:30.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.