Pogoń Szczecin – Korona Kielce: typy i kursy na mecz PKO BP Ekstraklasy. Nowy sezon, nowe nadzieje. Kto wyjdzie zwycięsko z sobotniego starcia? Zachęcam do zapoznania się z zapowiedzią tego spotkania na naszym portalu. Początek rywalizacji na Stadionie Miejskim w Szczecinie już w najbliższą sobotę, 20 lipca o godzinie 18:00.

PressFocus Na zdjęciu: Kamil Grosicki

Pogoń Szczecin Korona Kielce Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 19 lipca 2024 18:07 .

Pogoń Szczecin – Korona Kielce, typy i przewidywania

Nowy sezon PKO BP Ekstraklasy już wystartował i znowu możemy cieszyć się piłkarskimi emocjami. Pogoń Szczecin w ramach 1. kolejki podejmie u siebie Koronę Kielce. Portowcy mają za sobą niezłą kampanię, choć ostatecznie zakończoną ogromnym niedosytem.

Ekipa Jensa Gustafssona zagrała bowiem w finale Pucharu Polski, gdzie musiała jednak uznać wyższość Wisły Kraków (1:2). Natomiast Złocisto-Krwiści do ostatniej serii gier bili się o utrzymanie i koniec końców w dramatycznych okolicznościach dopięli swego.

Faworytem sobotniego pojedynku bez wątpienia jest Pogoń Szczecin, lecz Korony Kielce nigdy nie wolno skreślać. Początek meczu na na Stadionie Miejskim w Szczecinie już w najbliższą sobotę, czyli 20 lipca o godzinie 18:00.

Ostatnie starcie obu zespołów zakończyło się remisem (2:2). Czy podobnie będzie tym razem? Według mnie to możliwy scenariusz. Mój typ: remis.

Pogoń Szczecin – Korona Kielce, sytuacja kadrowa

W ekipie Portowców zabraknie Rafała Kurzawy (defensywny pomocnik), który wciąż leczy kontuzję. Natomiast drużyna Scyzorów będzie musiała radzić sobie bez Nono (lewy napastnik) oraz Marcusa Godinho (lewy obrońca), którzy również mierzą się z urazami.

Oba zespoły w letnim okienku transferowym dokonały wzmocnień. Do Pogoni Szczecin przeszedł między innymi Krzysztof Kamiński (bramkarz). Szeregi Korony Kielce zasilili z kolei Shuma Nagamatsu (ofensywny pomocnik) czy Pau Resta (środkowy obrońca).

Pogoń Szczecin – Korona Kielce, ostatnie wyniki

Podopieczni Jensa Gustafssona zaimponowali formą w dwóch ostatnich sparingach – pokonali Kotwicę Kołobrzeg (3:0) oraz Banika Ostrava (2:1). Drużyna prowadzona przez Kamila Kuzerę w tym samym czasie przegrała 0:3 z Piastem Gliwice, ale za to przekonująco wygrała 6:1 z Górnikiem Łęczna.

Pogoń Szczecin – Korona Kielce, historia

W bezpośredniej rywalizacji obu drużyn trochę lepiej wypadają gospodarze. Pięć poprzednich meczów między Pogonią Szczecin a Koroną Kielce to bowiem dwie wygrane Portowców, tylko jedno zwycięstwo Scyzorów oraz dwa remisy.

Pogoń Szczecin – Korona Kielce, kursy bukmacherskie

Faworytem sobotniego meczu są gospodarze. Kurs na wygraną Pogoni Szczecin wynosi mniej więcej 1.70, a typ na zwycięstwo Korony Kielce to około 5.00. Kurs na remis bukmacherzy wyceniają na mniej więcej 3.70. Jeśli nie masz jeszcze konta w STS, to podczas jego zakładania podaj kod bonusowy GOAL – będziesz mógł postawić na ten mecz zakład bez ryzyka do 100 zł.

Pogoń Szczecin – Korona Kielce, przewidywane składy

Pogoń Szczecin Robert Kolendowicz Korona Kielce Mariusz Arczewski Pogoń Szczecin Robert Kolendowicz 4-1-4-1 Przewidywany skład 4-1-4-1 Przewidywany skład Przewidywany skład 4-1-4-1 4-1-4-1 Przewidywany skład Korona Kielce Mariusz Arczewski Rezerwowi 4 Leo Borges 15 Marcel Wedrychowski 21 João Gamboa 25 Wojciech Lisowski 33 Mariusz Malec 51 Patryk Paryzek 61 Kacper Smolinski 71 Olaf Korczakowski 1 Marcel Zapytowski 3 Konrad Matuszewski 5 Wiktor Dlugosz 7 Wojciech Kaminski 8 Janusz Nojszewski 13 Milosz Strzebonski 20 Adrian Dalmau 25 Daniel Bak 71 Mariusz Fornalczyk 87 Rafal Mamla

Pogoń Szczecin – Korona Kielce, kto wygra?

Jak zakończy się spotkanie? zwycięstwem Pogoni 50% remisem 50% zwycięstwem Korony 0% 2 + Głosy Oddaj swój głos: zwycięstwem Pogoni

remisem

zwycięstwem Korony

Pogoń Szczecin – Korona Kielce, transmisja meczu

Mecz Pogoni Szczecin z Koroną Kielce transmitowany będzie na kanale telewizyjnym Canal+ Sport 3. Spotkania PKO BP Ekstraklasy możecie oglądać również przez internet – na platformie streamingowej CANAL+ online, do której można wykupić abonament za pośrednictwem naszego portalu.

Zachęcam do skorzystania z promocji i nabycia pakietu ze wszystkimi kanałami CANAL+ za 39 zł/mies. przez pierwsze 3 miesiące, potem 54 zł/mies. Ceny uwzględniają rabat 5 zł/mies. za zgody marketingowe.

Pierwszy gwizdek w rywalizacji na Stadionie Miejskim w Szczecinie wybrzmi już w najbliższą sobotę, 20 lipca o godzinie 18:00.

