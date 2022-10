fot. PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze Piasta Gliwice

Piast Gliwice – Radomiak Radom: transmisja na żywo w TV oraz stream online. Radomiak po zwycięstwie nad Śląskiem złapał wiatr w żagle i chce piąć się w górę ligowej tabeli. Punkty niezwykle potrzebne są jednak Piastowi, który ociera się wciąż o strefę spadkową.

Piast – Radomiak, gdzie oglądać

Niełatwo to sezon dla Piasta Gliwice. W ubiegłorocznych rozgrywkach Piastunki również przeciętnie spisywały się w rundzie wiosennej, jednak w drugiej połowie sezonu zanotowały imponującą serię meczów bez porażki. Kibice trzymają kciuki, żeby tak samo było i tym razem.

Sezon 2022/23 nie jest może tak dobry w wykonaniu Radomiaka Radom, jak ubiegły, jednak w klubie liczą siły na zamiary. Nie ma już mowy o bajkach tysiąca i jednej nocy pt. “walka o europejskie puchary”. Celem minimum jest spokojne utrzymanie, do czego też dąży Radomiak.

Piast – Radomiak, transmisja na żywo w TV

Poniedziałkowy mecz w Gliwicach między Piastem i Radomiakiem obejrzycie na antenie CANAL+Sport i CANAL+Sport 3.

Piast – Radomiak, transmisja online

Mecz na Stadionie Miejskim w Gliwicach zapowiada się na wyrównane starcie. Szansę na obejrzenie go macie także za pośrednictwem Internetu. Co zatem tzreba zrobić? Po pierwsze, otwórzcie stronę CANAL+ Online. Następnie skorzystajcie z naszej oferty, wykupując abonament. Pozwoli to zaoszczędzić nawet 96 złotych! 6-miesięczny dostęp do usługi w tym przypadku kosztuje bowiem tylko 198 zł. Biorąc pod uwagę, że za pojedynczy miesiąc musicie zapłacić 49 zł, jest to spora oszczędność.

Piast – Radomiak, kursy bukmacherskie

Nieco większe szanse na zwycięstwo bukmacherzy w tym meczu dają Piastowi Gliwice. Dlatego tez kursy na jego zwycięstwo są nieco niższe.

Stadion Piast Ekstraklasa Piast Gliwice Radomiak 2.30 3.30 3.35 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 24 października 2022 08:08 .

