Piast Gliwice – Radomiak: typy, kursy, zapowiedź (24.10.2022

fot. PressFocus Na zdjęciu: Rauno Sappinen

Piast Gliwice – Radomiak to jeden z dwóch ostatnich meczów w ramach 14. kolejki PKO Ekstraklasy. Gospodarze uważani są w tym starciu za faworyta, ale Zieloni nie zamierzają tanio sprzedać skóry. Zachęcamy do zapoznania się z zapowiedzią tego spotkania, w której znajdziecie między innymi informacje na temat sytuacji obu zespołów, nasze przewidywania, a także kursy oferowane przez bukmacherów.

Stadion Piast Ekstraklasa Piast Gliwice Radomiak 2.35 3.30 3.25 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 22 października 2022 17:19 .

Piast Gliwice – Radomiak, typy na mecz i przewidywania

Piast Gliwice przystąpi do potyczki po przełamaniu serii spotkań bez wygranej. Ekipa Waldemara Fornalika pokonała Stal Mielec (3:0) po dogrywce w Fortuna Pucharze Polski. Tymczasem Radomiak ma nadzieję na trzecie z rzędu zwycięstwo, licząc wszystkie rozgrywki. Biorąc jednak pod uwagę to, że obie ekipy remisowały w bezpośrednich starciach ze sobą w trzech ostatnich meczach, to nie zdziwimy się, jeśli przy Okrzei będzie, podział punktów. Z drugiej strony Niebiesko-czerwoni nie wygrali u siebie od trzech spotkań, więc najwyższa pora się przełamać. Nasz typ: wygrana Piasta.

Piast Gliwice – Radomiak, sytuacja kadrowa

Gospodarze będą osłabieni brakiem takich zawodników jak: Tihomir Kostandinov, Tomas Huk, czy Ariel Mosór. Za kartki jest natomiast zawieszony Michał Chrapek. Tymczasem w drużynie z Radomia nie będą mogli zagrać: Raphael Rossi, Thabo Cele i Daniel Pik.

Piast Gliwice – Radomiak, ostatnie wyniki

Ekipa Waldemara Fornalika w sześciu ostatnich meczach ligowych zanotowała trzy remisy i trzy porażki. W poprzedniej kolejce Piast podzielił się punktami z Pogonią Szczecin (1:1).

Team Mariusza Lewandowskiego ma natomiast za sobą cenne zwycięstwo nad Śląskiem Wrocław (2:0). Jednocześnie Zieloni wrócili na zwycięski szlak po trzech z rzędu porażkach.

Piast Gliwice – Radomiak, historia

W trzech ostatnich potyczkach między oboma zespołami za każdym razem miał miejsce remis. Po raz ostatni obie ekipy grały ze sobą w maju tego roku, gdy spotkanie zakończyło się rezultatem.

Piast Gliwice – Radomiak, kursy

Kurs na zwycięstwo zespołu Mariusza Lewandowskiego w Betfan zakłady bukmacherskie wynosi 3,20. Rejestrując się u tego bukmachera, można skorzystać m.in. z zakładu bez ryzyka do 600 zł.

Piast Gliwice Remis Radomiak 2.30 3.25 3.25 2.35 3.30 3.25 2.35 3.30 3.25 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 22 października 2022 17:19 .

Piast Gliwice – Radomiak, przewidywane składy

Piast: Plach – Katranis, Czerwiński, Reiner, Mokwa, Dziczek, Hateley, Kądzior, Tomasiewicz, Felix, Sappinen

Radomiak: Kobylak – Abramowicz, Justiniano, Cichocki, Grzybek, Nascimento, Łukasik, Alves, Machado, Semedo, Maurides.

Piast Gliwice – Radomiak, transmisja meczu

Poniedziałkowe spotkanie PKO Ekstraklasy będzie można obejrzeć w polskiej telewizji. Z meczu Piast – Radomiak transmisja “na żywo” będzie prowadzona na antenach CANAL+ Sport i CANAL+ Sport 3. Mecz obejrzymy także online dzięki usłudze CANAL+ online. Pakiet ze wszystkimi kanałami CANAL+ w standardowej ofercie kosztuje 49 zł miesięcznie, natomiast rejestrując konto za pośrednictwem naszej strony i wykupując od razu 6-miesięczny dostęp, można zaoszczędzić 96 zł (płacąc tylko 198 zł zamiast 294 zł).

Zakład bez ryzyka do 600zł i freebet 60zł Poleca Mariusz Pudzianowski Sprawdź BETFAN +18 | Graj odpowiedzialnie | Obowiązuje Regulamin Pełen reg

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.