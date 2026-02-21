Osasuna – Real Madryt: gdzie oglądać? Transmisja meczu Realu dzisiaj (21.02.2026)

Osasuna podejmuje Real Madryt w 25. kolejce La Liga. Sprawdź, gdzie obejrzeć mecz na żywo w TV, online oraz jak skorzystać z darmowego streamu.

Osasuna – Real Madryt: gdzie oglądać za darmo?

Mecz Osasuna – Real Madryt można obejrzeć bezpłatnie w internecie dzięki usłudze Fortuna TV. To legalny stream bukmachera, który udostępnia spotkania La Liga po rejestracji konta i postawieniu dowolnego zakładu.

Dostęp do transmisji można aktywować w kilka minut, nawet jeśli spotkanie już się rozpoczęło.

Jak uzyskać dostęp do darmowej transmisji meczu Osasuna – Real Madryt?

Załóż konto w Fortunie z kodem GOAL (kliknij tutaj), Postaw dowolny zakład za minimum 2 zł, Wejdź w sekcję „Zakłady live” i wybierz transmisję Osasuna – Real Madryt.

Po spełnieniu tych warunków transmisja w Fortuna TV włączy się automatycznie. Spotkanie można oglądać na komputerze, telefonie lub tablecie bez dodatkowych opłat.

Osasuna – Real Madryt: gdzie obejrzeć?

Mecz Osasuna – Real Madryt zostanie rozegrany w sobotę, 21 lutego 2026 roku o godzinie 18:30 w ramach 25. kolejki La Liga. Transmisję telewizyjną w Polsce przeprowadzi CANAL+ Sport.

Osasuna – Real Madryt: stream online

Transmisja online z meczu Osasuna – Real Madryt będzie dostępna w Fortuna TV. Po rejestracji konta z kodem GOAL oraz postawieniu zakładu za minimum 2 zł można oglądać spotkanie na żywo bez wykupywania abonamentu.

