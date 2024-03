IMAGO / Micah Crook Na zdjęciu: Piłkarze Liverpoolu

Nottingham Forest Liverpool FC Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 2 marca 2024 07:25 .

Nottingham – Liverpool, gdzie oglądać

Nottingham Forest walczy o utrzymanie w Premier League. Obecnie znajduje się tuż nad strefą spadkową i ma cztery punkty przewagi nad Luton Town. Gospodarze notują jednak serię dwóch porażek z rzędu i raczej nie należy spodziewać się, by zdołali przerwać tę passę w starciu z Liverpoolem. The Reds są liderem rozgrywek, ale w czołówce tabeli panuje duży ścisk. Zespół Kloppa nie może pozwolić sobie na stratę punktów z takim rywalem.

Sprawdź także nasze typy bukmacherskie na dziś

Nottingham – Liverpool, transmisja na żywo w TV

Starcie Nottingham – Liverpool będzie transmitowane w polskiej telewizji. Mecz będzie dostępny na antenie CANAL+ Sport 2. Pierwszy gwizdek arbitra o godzinie 16:00.

Nottingham – Liverpool, transmisja online

Mecz The Reds możesz śledzić również w usłudze CANAL+ Online. Zachęcam do skorzystania z promocji, którą przygotował CANAL+, dzięki której możesz oszczędzić 240 zł. Jeśli zdecydujesz się wykupić roczny abonament z góry to za dostęp do kanałów CANAL+, Eleven Sports oraz Polsat Sport Premium łącznie zapłacisz 648 zł. Miesięczny koszt w takim przypadku wynosi 54 zł, natomiast w standardowej ofercie 74 zł.

Nottingham – Liverpool, kursy bukmacherskie

Eksperci nie mieli większych problemów ze wskazaniem faworyta, co w przypadku tego meczu dziwić nie może. Każda strata punktów Liverpoolu zostanie przyjęta przynajmniej jako niespodzianka.

Nottingham Forest Liverpool FC 5.80 4.80 1.53 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 2 marca 2024 07:25 .

Gdzie obejrzeć mecz Nottingham – Liverpool? Mecz będzie dostępny na antenie CANAL+ Sport 2 oraz online w CANAL+ Online i na Viaplay.pl. Kiedy jest mecz Nottingham – Liverpool? Mecz rozpocznie się w sobotę, 2 marca, o godzinie 16:00.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.