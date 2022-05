Norwich – Tottenham: gdzie oglądać mecz? Transmisja w TV oraz stream (22.05.2022)

fot. PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze Tottenhamu Hotspur

Norwich – Tottenham to jeden z ciekawiej zapowiadających się niedzielnych meczów w ramach 38. kolejki Premier League. Wpływ na to ma fakt, że The Spurs wciąż nie mogą być pewni awansu. Sprawdź, gdzie można znaleźć transmisję ze starcia w telewizji i online.

Carrow Road Premier League Norwich Tottenham

Norwich City – Tottenham Hotspur, gdzie oglądać

Norwich to aktualnie czerwona latarnia rozgrywek, legitymująca się dorobkiem 22 punktów. Tottenham to natomiast czwarty zespół w tabeli Premier League, któremu po piętach depcze Arsenal.

Ekipa Przemysława Płachety ma zamiar w niedzielnym boju przerwać serię sześciu spotkań bez wygranej, ponosząc w nich pięć porażek i remis. Z kolei team z Londynu jest bez porażki od pięciu meczów, notując w nich trzy wygranej starcia i dwa remisy.

Norwich w poprzedniej kolejce podzieliło się punktami z Wolves (1:1). Tymczasem The Spurs mają za sobą wygraną batalię z Burnley (1:0).

Norwich City – Tottenham Hotspur, transmisja TV

Konfrontacja na Carrow Road nie będzie dostępna w pełnym wymiarze w telewizji tradycyjnej. Spotkanie można śledzić natomiast w ramach Multi Premier League na antenie Canal+ Sport moderowanej przez Filipa Surmę.

Norwich City – Tottenham Hotspur, transmisja za darmo

Premier League wszystko wskazuje na to, że w niedzielę będzie po raz ostatni pokazywana w Polsce na antenach grupy Canal+. Od nowego sezonu jedna z najlepszych lig europejskich będzie transmitowana na Viaplay. W każdym razie ostatnią kolejkę angielskiej ekstraklasy można śledzić w internecie za darmo.

Norwich City – Tottenham Hotspur, kursy bukmacherskie

Goście przystąpią do potyczki na Carrow Road w roli zdecydowanego faworyta.