Newcastle United - Manchester City: transmisja i stream online. Sprawdź gdzie oglądać zaplanowany na sobotę (7 marca) mecz 1/8 finału FA Cup.

PressFocus Na zdjęciu: Bernardo Silva

Newcastle United – Manchester City, gdzie oglądać?

W 1/8 finału Pucharu Anglii zobaczymy mecz Newcastle United – Manchester City. Cztery bezpośrednie mecze w tym sezonie nie zmieniły układu sił w tej rywalizacji. Korzystniejszy bilans i większą jakość sportową ma zespół dowodzony przez Pepa Guardiolę. Eddie Howe postara się obmyślić plan na zatrzymanie giganta, ale czy mu się uda? Sprawdź gdzie oglądać ten mecz.

Newcastle United – Manchester City, transmisja w TV

Spotkanie Newcastle United – Manchester City nie będzie transmitowane w żadnej polskiej telewizji.

Newcastle United – Manchester City, transmisja online

Mecz 1/8 finału Pucharu Anglii z udziałem Newcastle United i Manchesteru City będzie można oglądać online. Wystarczy odwiedzić stronę internetową sport.tvp.pl lub skorzystać z aplikacji TVP Sport. Rywalizację skomentują Krzysztof Lenarczyk i Piotr Żelazny.

Newcastle United – Manchester City, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy jako faworyta sobotniej rywalizacji wskazują Manchester City. Współczynnik na sukces gości to 2.12 przy kursie 3.20 na wygraną Newcastle.

Newcastle Manchester City 3.40 3.60 2.10 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 7 marca 2026 09:03

Gdzie oglądać mecz Newcastle United – Manchester City? Spotkanie Newcastle United – Manchester City będzie będzie transmitowane wyłącznie online na stronie sport.tvp.pl i w aplikacji TVP Sport. Kiedy odbędzie się mecz Newcastle United – Manchester City? Mecz odbędzie się już w sobotę (7 marca) o godzinie 21:00.

