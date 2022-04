PressFocus Na zdjęciu: Sadio Mane

Newcastle United – Liverpool FC: transmisja na żywo w TV oraz stream online. Już w sobotę zmierzą się dwa zespoły prezentujące ostatnio wyborną formę. Mimo tego, faworyt starcia może być tylko jeden i jest nim ekipa z miasta Beatlesów. Transmisja ze spotkania dostępna będzie w polskiej telewizji oraz internecie.

St James’ Park Premier League Newcastle United Liverpool FC 7.85 5.00 1.43 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 30 kwietnia 2022 09:56 .

Newcastle – Liverpool, gdzie oglądać

Czy Liverpool zapisze się złotymi zgłoskami w historii piłki nożnej, wygrywając cztery najważniejsze trofea w jednym roku? To wyzwanie ogromnego kalibru, tym bardziej docenić należy fakt, iż The Reds wciąż mają na to szansę. By pozostać w grze o mistrzostwo Anglii zespół znad Mersey musi jednak kontynuować swoją serię zwycięstw – Manchester City nie zamierza bowiem spuścić z tonu.

W sobotę na drodze zespołu Juergena Kloppa stanie inna ekipa, będąca w świetnej formie. Newcastle United osiągnęło już swój cel z zimy i zapewniło sobie utrzymanie w Premier League. W ostatnich czterech meczach Sroki były bezbłędne, zaliczając komplet zwycięstw, a przy tym tracąc zaledwie jedną bramkę! Z pewnością spróbują postawić się rozpędzonemu Liverpoolowi, który znajduje się pośrodku dwumeczu w półfinale Ligi Mistrzów.

Sprawdź nasze typy na mecz Newcastle – Liverpool.

Newcastle – Liverpool, transmisja na żywo w TV

Spotkanie na St. James’ Park dostępne będzie na Canal+ 4K Ultra oraz na Canal+ Sport 2.

Newcastle – Liverpool, transmisja za darmo

Bukmacher eWinner nawiązał współpracę ze stacją Canal+. Dzięki niej operator ten oferuje swoim klientom voucher dający 30-dniowy dostęp do usługi Canal+ online. Za jej pośrednictwem można na żywo oglądać transmisje ze spotkań Premier League. Dotyczy to również sobotniego meczu Srok z The Reds. Co należy uczynić, aby otrzymać voucher? Wyjaśniamy krok po kroku.

Newcastle – Liverpool, transmisja online

Starcie w ramach 35. kolejki Premier League dostępne będzie również online. Wejdź na stronę canalplus.com i wykup odpowiedni, sportowy abonament.

Newcastle – Liverpool, kursy bukmacherskie

Liverpool to obecnie jeden z najsilniejszych zespołów na Starym Kontynencie. Nic dziwnego, że są też faworytem do sięgnięcia po trzy punkty w sobotnim starciu w Newcastle.

