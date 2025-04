Konrad Swierad / Alamy Na zdjęciu: Benjamin Kallman

Motor Lublin – Cracovia, gdzie oglądać?

W 30. kolejce Ekstraklasy, Motor Lublin podejmie na własnym terenie Cracovię. Mecz odbędzie się w sobotę, 26 kwietnia 2025 roku o godzinie 17:30. Obie drużyny bezpośrednio rywalizują między sobą o miejsce w tabeli. Pasy przed startem rundy wiosennej miały nadzieję na walkę o podium, ale po przerwie zimowej spisują się mizernie. Beniaminek ma na koncie punkt więcej.

Motor Lublin – Cracovia, transmisja TV

Spotkanie Motor Lublin – Cracovia będzie transmitowane na żywo na kanale CANAL+ Sport 3. Pierwszy gwizdek sobotniego starcia zabrzmi o godzinie 17:30.

Voucher od Fortuny – 3 miesiące dostępu do CANAL+ za darmo

Sobotni mecz Motoru z Cracovią, a także inne mecze Ekstraklasy, można obejrzeć na platformie CANAL+ online, do której dostęp w promocji Fortuny możesz uzyskać na 3 miesiące za darmo. Oferta dotyczy pakietu Super Sport ze wszystkimi kanałami CANAL+, dzięki któremu można oglądać mecze Ekstraklasy, Ligi Mistrzów czy gale KSW. Poniżej wyjaśniamy krok po kroku co trzeba zrobić, aby zdobyć kod.

Dokonaj TUTAJ pełnej rejestracji konta w Fortunie z kodem CANALPLUS (z tego linku). Wyraź przynajmniej jedną zgodę marketingową (sms lub email), Dokonaj pierwszej wpłaty w kwocie co najmniej 50 zł, Po rejestracji konta zagraj pierwszy kupon zawierający przynajmniej dwa zdarzenia z oferty przedmeczowej. Co ważne, stawka zakładu musi opiewać na minimum 30 zł, a minimalny kurs zakładu to 2.00. Przy zagraniu zaznacz suwak odpowiadający właściwemu bonusowi – w tym przypadku dot. odebrania kodu do CANAL+

Spełniając powyższe warunki, w ciągu 30 minut dostaniesz kod PPV. Liczba kodów jest ograniczona . O otrzymaniu decyduje kolejność spełnienia warunków.

Motor Lublin – Cracovia, transmisja online

To spotkanie można obejrzeć również w internecie dzięki Canal+ online. Dostęp można uzyskać poprzez zakup pakietu Super Sport w cenie 65 zł miesięcznie w ofercie rocznej. Dodatkowo w abonamencie znajdą się także transmisję spotkań Premier League, La Ligi i Ligi Mistrzów.

Motor Lublin – Cracovia, kto wygra?

Motor Lublin – Cracovia, kursy bukmacherskie

Bukmacher STS oferuje następujące kursy na to spotkanie: zwycięstwo Motoru Lublin – 2.45, remis – 3.50, zwycięstwo Cracovii – 2.70. Przy okazji tego meczu zachęcamy do skorzystania z oferty bukmachera STS. Rejestrując konto w STS podaj kod promocyjny GOAL, a będziesz mógł odebrać zakład bez ryzyka do 100 zł oraz bonus od wpłat do 600 zł.

Motor Lublin Cracovia Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 26 kwietnia 2025 14:29 .

