Motor Lublin – Korona Kielce: gdzie oglądać? Transmisja w TV i online (28.02.2026)

Motor Lublin podejmie Koronę Kielce w ramach 23. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Rywalizacja rozpocznie się w sobotę (28 lutego) o godz. 17:30. Sprawdź, gdzie obejrzeć mecz w TV i online.

PressFocus Na zdjęciu: Ivo Rodrigues

Motor – Korona: gdzie oglądać?

Motor Lublin podejmie Koronę Kielce w 23. kolejce PKO BP Ekstraklasy. Podopieczni Mateusza Stolarskiego nie mogą zaliczyć ostatnich tygodni do udanych. Motorowcy przegrali dwie z trzech ostatnich potyczek. Obecnie zajmują 14. miejsce w tabeli i wciąż nie mogą być pewni ligowego bytu, dlatego każdy punkt ma dla nich ogromne znaczenie.

Zespół Jacka Zielińskiego znajduje się na 8. miejscu. Co ciekawe, Kielczanie wygrali trzy ostatnie spotkania poza własnym stadionem. Żółto-Czerwoni ostatni raz przegrali na wyjeździe 25 października z GKS-em Katowice. Pomimo solidnej pozycji tabeli, Korona nadal potrzebuje punktów, by zapewnić sobie spokojne utrzymanie.

Motor – Korona: transmisja w TV

Spotkanie Motoru Lublin z Koroną Kielce będzie dostępne na żywo w telewizji na antenie CANAL+ Sport 3. Krzysztof Marciniak i Wojciech Jagoda skomentują rywalizację.

Motor – Korona: stream online

Mecz Motor Lublin – Korona Kielce będzie można również śledzić w serwisie streamingowym CANAL+ online. Początek ligowej potyczki w Lublinie o godzinie 17:30.

Kiedy odbędzie się mecz Motor Lublin – Korona Kielce? Spotkanie rozpocznie się sobotę (28 lutego). Pierwszy gwizdek o godzinie 17:30. Gdzie obejrzeć spotkanie Motor Lublin – Korona Kielce? Mecz będzie dostępny na antenie CANAL+ Sport 3 oraz w serwisie streamingowym CANAL+ online.

