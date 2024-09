Motor - Górnik to pierwszy piątkowy mecz ósmej kolejki PKO BP Ekstraklasy. Spotkanie na arenie w Lublinie będzie można obejrzeć w internecie oraz w telewizji o godzinie 18:00.

fot. Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Rafał Janicki

Motor – Górnik, gdzie oglądać mecz?

Pierwszy po reprezentacyjnej przerwie mecz w PKO BP Ekstraklasie odbędzie się w Lublinie z udziałem Motoru oraz Górnika Zabrze. Obie drużyny zmierzą się ze sobą w bezpośrednim starcu po raz pierwszy od 2010 roku.

Drużyna Mateusza Stolarskiego ma zamiar podnieść się z kolan po wysokiej porażce z Legią Warszawa (2:5). Z kolei zespół Jana Urbana ostatnio uległ z Lechii Gdańsk (2:3).

Motor – Górnik, transmisja w TV

Piątkowe starcie będzie dostępne w tradycyjnej telewizji. Mecz Motor Lublin – Górnik Zabrze można zobaczyć na antenach CANAL+ Sport 3 i CANAL+ Sport 5. Rywalizacja zacznie się o godzinie 18:00.

Motor – Górnik, transmisja online

Wszystkie spotkania PKO BP Ekstraklasy można oglądać za pośrednictwem internetu. Umożliwia to usługa CANAL+ online. Cena za miesięczny dostęp do pakietu Super Sport, dzięki któremu obejrzysz również wszystkie spotkania Ligi Mistrzów, to 65 zł przy rocznym abonamencie. Możesz z tego rozwiązania skorzystać, rejestrując konto za pośrednictwem naszej strony.

Motor – Górnik: kto wygra?

Motor – Górnik, kursy bukmacherskie

Eksperci bukmacherscy przekonują, że zwycięstwo każdej z ekip jest po kursie 2.65. Z kolei remis oszacowano na 3.60.

Motor Lublin Górnik Zabrze 2.65 3.55 2.70 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 13 września 2024 06:32 .

Gdzie oglądać mecz Motor – Górnik? Spotkanie z udziałem Motoru Lublin i Górnika Zabrze będzie można oglądać na antenie CANAL+ Sport 3 i CANAL+ Sport 5 oraz na platformie CANAL+ online. Kiedy mecz Motor – Górnik? Spotkanie Motor – Górnik rozegrane zostanie w piątek (13 września) o godzinie 18:00.

