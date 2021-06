Z meczu Walia – Szwajcaria: transmisja dostępna będzie w polskiej telewizji. Mecz rozegrany zostanie w sobotę (12 czerwca) o godzinie 15:00. Spotkanie w Baku odbędzie się w ramach Euro 2020. Zobacz, gdzie można oglądać mecz na żywo – w telewizji i online.

Mecz Walia – Szwajcaria: gdzie oglądać

Po piątkowym pewnym zwycięstwie reprezentacji Włoch nad Turcją niewykluczone, że drugi mecz w grupie A zdecyduje o tym, kto będzie w uprzywilejowanym położeniu do walki o awans do fazy pucharowej. Wyspiarze do potyczki z Helwetami podejdą, chcąc wrócić na zwycięski szlak po dwóch meczach bez zwycięstwa.

Tymczasem Szwajcarzy liczą na siódme zwycięstwo z rzędu. Tuż przed startem Mistrzostw Europy ekipa Vladimira Petkovicia rozbiła Liechtenstein, wygrywając 7:0. Ogólnie po raz ostatni Szwajcarzy z placu gry na tarczy schodzili w listopadzie minionego roku, gdy ulegli Belgom 1:2.

Wyspiarze z Helwetami po raz ostatni grali ze sobą w 2011 roku. Wygrali wówczas 2:0. Ogólnie w czterech ostatnich spotkaniach między oboma zespołami oprócz jednej wygranej Walijczyków trzy zwycięstwa zaliczyli Szwajcarzy.

Walia – Szwajcaria, transmisja na żywo w TV

Sobotni bój na obiekcie w Baku będzie oczywiście dostępny w polskiej telewizji. Z meczu Euro 2020: Walia – Szwajcaria transmisja na żywo będzie dostępna na antenach TVP 1 i TVP Sport. Starcie rozpocznie się o godzinie 15:00.

Walia – Szwajcaria: transmisja online

Transmisja ze spotkania, które rozegrane zostanie na Baku Olympic Stadium, będzie również dostępna w internecie. Mecz Walia – Szwajcaria online na żywo obejrzysz za pośrednictwem strony internetowej Sport.tvp.pl, jak i za pośrednictwem aplikacji mobilnej TVP Sport dostępnej na telefony i inne mobilne urządzenia z systemem Android lub iOS.

Walia – Szwajcaria: kursy bukmacherskie

W sobotnim spotkaniu bukmacherzy zdecydowanie większe szanse na wygraną dają Szwajcarom.

Walia Szwajcaria 4.15 3.10 2.22 Kursy moga ulec zmianie. Aktualizacja z dnia 12. czerwca 2021 08:04 .

