Mecz Realu Madryt dzisiaj – transmisja TV i stream. Gdzie oglądać? (16.09.2025)

Real Madryt rozpocznie zmagania w Lidze Mistrzów od domowego spotkania z Marsylią. Sprawdź, gdzie obejrzeć dzisiejszy mecz Królewskich. Transmisja jest dostępna w TV i w formie streamu online.

Mecz Realu Madryt dzisiaj: transmisja TV

Dzisiejszy mecz Realu Madryt w Lidze Mistrzów będzie transmitowany na kanałach CANAL+ Extra 1 oraz CANAL+ Sport 5. Oba kanały pokażą starcie w jakości HD z polskim komentarzem.

Real Madryt – Marsylia: stream online

Dzisiejszy mecz Realu Madryt można obejrzeć również w internecie. Transmisja online dostępna będzie na platformie Canal+ Online, która daje możliwość oglądania spotkań na komputerze, smartfonie, tablecie czy telewizorze Smart TV.

Mecze Ligi Mistrzów można oglądać także bez dodatkowych opłat. Bukmacher Superbet rozdaje vouchery na 90-dniowy dostęp do Canal+ Online, obejmujący transmisje wszystkich spotkań Champions League. Wystarczy rejestracja i spełnienie prostych warunków, aby otrzymać dostęp do serwisu i śledzić występy Realu Madryt przez całą fazę ligową.

O której mecz Realu Madryt?

Spotkanie Real Madryt – Olympique Marsylia rozpocznie się we wtorek, 16 września 2025 roku o godzinie 21:00 czasu polskiego.

Real Madryt – Marsylia: zapowiedź meczu

Real Madryt rozpoczyna zmagania w Lidze Mistrzów od spotkania z Olympique Marsylia, które będzie ich pierwszym bezpośrednim starciem od 2009 roku. Wszystkie oczy zwrócone są na Xabiego Alonso, który zadebiutuje w roli trenera Królewskich w Champions League. Hiszpan stoi przed ogromnym wyzwaniem – odbudować europejską potęgę Realu po ćwierćfinałowej porażce z Arsenalem w poprzednim sezonie.

Rywalem będzie Marsylia prowadzona przez Roberto De Zerbiego, która w Ligue 1 notuje solidne wyniki i wzmocniła skład latem. Real ma jednak idealny bilans w bezpośrednich meczach – cztery zwycięstwa w czterech starciach. Powrót do kadry Jude’a Bellinghama i Eduardo Camavingi to dodatkowy atut dla gospodarzy. Kibice na Santiago Bernabéu liczą, że nowa era pod wodzą Alonso rozpocznie się od pewnego zwycięstwa.

