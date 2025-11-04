Mecz Realu Madryt dzisiaj: transmisja TV. Gdzie oglądać? (04.11.2025)

Gdzie obejrzeć dzisiejszy mecz Realu Madryt? Spotkanie z Liverpoolem będzie dostępne w TV oraz online. Sprawdź informacje o transmisji.

PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Kylian Mbappe

Gdzie obejrzeć dzisiejszy mecz Realu Madryt?

Dzisiejszy mecz Realu Madryt z Liverpoolem w ramach 4. kolejki Ligi Mistrzów można obejrzeć na kanale Canal+ Extra 1 oraz CANAL+ Sport 5. Transmisja jest też dostępna online w serwisie Canal+ Online. Dzięki ofercie bukmachera STS możesz uzyskać 3-miesięczny darmowy dostęp do Canal+ Online po wpłacie 50 zł.

Jak odebrać voucher do Canal+ Online?

Zarejestruj się w STS z kodem promocyjnym GOALPLUS (z tego linku), Zaznacz zgody marketingowe i zaakceptuj ofertę powitalną, Wpłać minimum 50 zł na konto STS (nie musisz obstawiać zakładu), Poczekaj na kod, który otrzymasz wiadomością e-mail lub SMS i aktywuj go w Canal+ Online.

Mecz Realu Madryt dzisiaj: transmisja TV

Mecz Liverpool – Real Madryt w Lidze Mistrzów będzie transmitowany w telewizji na kanałach Canal+ Extra 1 oraz CANAL+ Sport 5. Początek spotkania o godzinie 21:00.

Mecz Realu Madryt dzisiaj: stream online

Spotkanie Liverpool – Real Madryt obejrzysz również w internecie w serwisie Canal+ Online. Platforma umożliwia oglądanie transmisji na komputerze, smartfonie, tablecie lub Smart TV w jakości HD.