Mecz Realu Madryt dzisiaj: transmisja TV. Gdzie oglądać? (04.11.2025)

Gdzie obejrzeć dzisiejszy mecz Realu Madryt?
Dzisiejszy mecz Realu Madryt z Liverpoolem w ramach 4. kolejki Ligi Mistrzów można obejrzeć na kanale Canal+ Extra 1 oraz CANAL+ Sport 5. Transmisja jest też dostępna online w serwisie Canal+ Online. Dzięki ofercie bukmachera STS możesz uzyskać 3-miesięczny darmowy dostęp do Canal+ Online po wpłacie 50 zł.
REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie
Jak odebrać voucher do Canal+ Online?
- Zarejestruj się w STS z kodem promocyjnym GOALPLUS (z tego linku),
- Zaznacz zgody marketingowe i zaakceptuj ofertę powitalną,
- Wpłać minimum 50 zł na konto STS (nie musisz obstawiać zakładu),
- Poczekaj na kod, który otrzymasz wiadomością e-mail lub SMS i aktywuj go w Canal+ Online.
Mecz Realu Madryt dzisiaj: transmisja TV
Mecz Liverpool – Real Madryt w Lidze Mistrzów będzie transmitowany w telewizji na kanałach Canal+ Extra 1 oraz CANAL+ Sport 5. Początek spotkania o godzinie 21:00.
Mecz Realu Madryt dzisiaj: stream online
Spotkanie Liverpool – Real Madryt obejrzysz również w internecie w serwisie Canal+ Online. Platforma umożliwia oglądanie transmisji na komputerze, smartfonie, tablecie lub Smart TV w jakości HD.
Mecz Liverpool – Real Madryt w ramach 4. kolejki Ligi Mistrzów rozpocznie się o godzinie 21:00 we wtorek (4 listopada 2025).
