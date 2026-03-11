Mecz Igi Świątek dzisiaj: transmisja na żywo i za darmo. Gdzie oglądać? (11.03.2026)

Mecz Igi Świątek dzisiaj na żywo: transmisja za darmo
Dzisiejszy mecz Igi Świątek w 1/8 finału WTA Indian Wells 2026 z Karoliną Muchovą można obejrzeć za darmo, dzięki usłudze STS TV. Wystarczy spełnić dwa proste kroki, aby odblokować transmisję na żywo. Poniżej wyjaśniamy szczegóły.
- Załóż konto w STS z kodem promocyjnym GOAL,
- Postaw dowolny zakład za min. 2 zł,
- Transmisja meczu Muchova – Świątek zostanie odblokowana w sekcji „zakłady live”
Po spełnieniu warunków transmisja w STS TV zostanie automatycznie odblokowana. Mecz Muchova – Świątek możesz oglądać na komputerze, smartfonie lub tablecie. Rejestracja zajmie tylko kilka minut – nawet jeśli spotkanie już się rozpoczęło.
Gdzie oglądać mecz Igi Świątek na żywo?
Karolina Muchowa to kolejna przeciwniczka, z którą zagra Iga Świątek w turnieju WTA Indian Wells 2026. Transmisja meczu będzie dostępna na żywo w telewizji na kanale Canal+ Sport 2 oraz w internecie w usłudze Canal+ Online i STS TV.
Kiedy gra Iga Świątek? O której godzinie?
Mecz Iga Świątek – Karolina Muchova w ramach 1/8 finału Indian Wells 2026 zostanie rozegrany w środę 11 marca 2026 roku o godzinie 19:30. Turniej jest rozgrywany w Kalifornii na kortach o twardej nawierzchni.
