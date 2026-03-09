Mecz Igi Świątek dzisiaj: transmisja na żywo i za darmo. Gdzie oglądać? (09.03.2026)

Mecz Igi Świątek dzisiaj można obejrzeć na żywo i za darmo. Sprawdź, gdzie będzie dostępna transmisja meczu Polki w Indian Wells 2026.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Iga Świątek

Mecz Igi Świątek dzisiaj na żywo: transmisja za darmo

Dzisiejszy mecz Igi Świątek z Marią Sakkari w 1/16 finału WTA Indian Wells 2026 można oglądać za darmo w usłudze STS TV. Dostęp do transmisji odblokujesz w bardzo łatwy sposób. Wystarczy spełnić dwa poniższe warunki.

Załóż konto w STS z kodem promocyjnym GOAL, Postaw dowolny zakad za min. 2 zł, Transmisja meczu Świątek – Sakkari zostanie odblokowana w sekcji „zakłady live”

Po spełnieniu warunków transmisja w STS TV zostanie automatycznie odblokowana. Mecz Świątek – Sakkari możesz oglądać na komputerze, smartfonie lub tablecie. Rejestracja zajmie tylko kilka minut – nawet jeśli spotkanie już się rozpoczęło.

Gdzie oglądać mecz Igi Świątek na żywo?

Iga Świątek zagra z Marią Sakkari w 1/16 finału Indian Wells 2026. Transmisja spotkania będzie dostępna na żywo w telewizji na kanale Canal+ Sport 2 oraz w internecie w usłudze Canal+ Online, a także STS TV.

Kiedy gra Iga Świątek? O której godzinie?

Mecz Igi Świątek z Marią Sakkari odbędzie się w poniedziałek, 9 marca 2026 roku. Początek spotkania o godzinie 22:30. Jest to starcie w ramach 1/16 finału WTA Indian Wells, rozgrywane na twardej nawierzchni na kortach w stanie Kalifornia w Stanach Zjednoczonych.

