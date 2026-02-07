Manchester United – Tottenham, gdzie oglądać?
W 25. kolejce Premier League zaplanowano mecz Manchester United – Tottenham. Za wyraźnego faworyta uchodzi zespół gospodarzy, który ostatnio świetnie odnajduje się w spotkaniach z czołowymi angielskimi markami. Goście prezentują rozczarowującą formę, co nie ułatwia im zadania przed trudnym sprawdzianem na Old Trafford. Sprawdź gdzie oglądać ten mecz.
Sprawdź zapowiedź meczu Manchester United – Tottenham
Manchester United – Tottenham, transmisja w TV
Spotkanie Manchester United – Tottenham obejrzysz w telewizji. Transmisja meczu będzie dostępna na antenie Canal+ Extra 1. Do skomentowania tej potyczki wyznaczeni zostali Przemysław Pełka i Adam Szała.
Manchester United – Tottenham, transmisja online
Mecz 25. kolejki Premier League z udziałem Manchesteru United i Tottenhamu będzie można oglądać również online. Chcąc otrzymać dostęp do transmisji w internecie, należy wykupić odpowiedni abonament w usłudze CANAL+.
Manchester United – Tottenham, kto wygra?
Jak zakończy się mecz?
- Wygrana Manchesteru United
- Remis
- Wygrana Tottenhamu
0 Votes
Manchester United – Tottenham, kursy bukmacherskie
Zdaniem bukmacherów po trzy punkty w tej rywalizacji sięgnie Manchester United. Kurs na takie zdarzenie to 1.62, przy współczynniku 4.90 na wygraną Tottenhamu. Remis wyceniono kursem 4.60.
Spotkanie Manchester United – Tottenham będzie transmitowane w telewizji na antenie Canal+ Extra 1, a także w usłudze Canal+ Online.
Mecz odbędzie się już w sobotę (7 lutego) o godzinie 13:30.
Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.
Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.