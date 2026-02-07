Manchester United – Tottenham: transmisja TV i stream online. Sprawdź gdzie oglądać zaplanowany na sobotę (7 lutego) mecz 25. kolejki Premier League.

PressFocus Na zdjęciu: Matheus Cunha

Manchester United – Tottenham, gdzie oglądać?

W 25. kolejce Premier League zaplanowano mecz Manchester United – Tottenham. Za wyraźnego faworyta uchodzi zespół gospodarzy, który ostatnio świetnie odnajduje się w spotkaniach z czołowymi angielskimi markami. Goście prezentują rozczarowującą formę, co nie ułatwia im zadania przed trudnym sprawdzianem na Old Trafford. Sprawdź gdzie oglądać ten mecz.

Sprawdź zapowiedź meczu Manchester United – Tottenham

Manchester United – Tottenham, transmisja w TV

Spotkanie Manchester United – Tottenham obejrzysz w telewizji. Transmisja meczu będzie dostępna na antenie Canal+ Extra 1. Do skomentowania tej potyczki wyznaczeni zostali Przemysław Pełka i Adam Szała.

Manchester United – Tottenham, transmisja online

Mecz 25. kolejki Premier League z udziałem Manchesteru United i Tottenhamu będzie można oglądać również online. Chcąc otrzymać dostęp do transmisji w internecie, należy wykupić odpowiedni abonament w usłudze CANAL+.

Manchester United – Tottenham, kursy bukmacherskie

Zdaniem bukmacherów po trzy punkty w tej rywalizacji sięgnie Manchester United. Kurs na takie zdarzenie to 1.62, przy współczynniku 4.90 na wygraną Tottenhamu. Remis wyceniono kursem 4.60.

Manchester United Tottenham 1.65 4.40 5.20 Odds are subject to change. Last updated 7 lutego 2026 13:12

Gdzie oglądać mecz Manchester United – Tottenham? Spotkanie Manchester United – Tottenham będzie transmitowane w telewizji na antenie Canal+ Extra 1, a także w usłudze Canal+ Online. Kiedy odbędzie się mecz Manchester United – Tottenham? Mecz odbędzie się już w sobotę (7 lutego) o godzinie 13:30.

