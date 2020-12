Manchester United – Leeds: transmisja, gdzie oglądać online?

W niedzielę (20 grudnia) o godzinie 17:30 rozegrany zostanie mecz Premier League: Manchester United – Leeds. Zobacz, gdzie można oglądać mecz na żywo – w telewizji i online.

Man Utd – Leeds: Klich jedzie na Old Trafford

Niedzielny mecz 14. kolejki Premier League to duże wydarzenie dla reprezentanta Polski Mateusza Klicha, który stanie przed szansą występu na słynnym Old Trafford. Prowadzone przez Marcelo Bielsę Leeds United uda się do Manchesteru z nadzieją na sprawienie niespodzianki. Faworytem do wygranej są jednak Czerwone Diabły.

Manchester United w ostatnich tygodniach bardzo dobrze spisywał się na ligowych boiskach. Z sześciu ostatnich spotkań wygrał aż pięć i raz podzielił się punktami z rywalami. Teraz zrobi wszystko, aby kontynuować świetną serię i odnieść ósme zwycięstwo w tym sezonie.

Z kolei drużyna Leeds United spisuje się bardzo dobrze, biorąc pod uwagę, że jest w tym sezonie beniaminkiem. Jedenastka prowadzona przez Marcelo Bielsę wygrała pięć spotkań, zremisowała dwa, a sześć razy schodziła z boiska pokonana. To pozwala jej mieć jednak bezpieczną przewagę nad strefą spadkową.

Man Utd – Leeds: transmisja na żywo w TV

Niedzielne spotkanie na Old Trafford będzie oczywiście dostępne w polskiej telewizji. Z meczu Premier League: Manchester United – Leeds transmisja na żywo będzie dostępna na kanale Canal+ Sports. Pojedynek rozpocznie się o godzinie 17:30.

Man Utd – Leeds: transmisja online

Transmisja niedzielnego meczu w Manchesterze będzie także możliwa do obejrzenia za pośrednictwem internetu. Mecz Man Utd – Leeds: online na żywo obejrzysz za pośrednictwem usługi “Telewizja przez internet” uruchomionej przez Canal+, dostępnej także na urządzenia mobilnych z systemem Android lub iOS.

To jednak nie wszystko. Możliwość oglądania spotkania możesz również uzyskać poprzez wykupienie dostępu do sportowych kanałów Canal+ na platformie Player.pl.