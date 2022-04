PressFocus Na zdjęciu: Jack Grealish

Manchester City – Atletico Madryt: transmisja na żywo w TV oraz stream online. W jednym z hitów ćwierćfinału mistrzowie Anglii zmierzą się z mistrzem Hiszpanii. Transmisja z meczu dostępna będzie w polskiej telewizji oraz internecie.

Etihad Stadium Liga Mistrzów Manchester City Atletico Madryt 1.36 5.20 10.2 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 5 kwietnia 2022 08:15 .

Manchester City – Atletico Madryt, gdzie oglądać

Jednym z najciekawszych pojedynków w ćwierćfinale Ligi Mistrzów wydaje się pojedynek dwóch mistrzów krajów. Manchester City jest w nim wyraźnym faworytem, ale Atletico Madryt to zespół, który potrafi uprzykrzyć życie dosłownie każdemu rywalowi.

Obywatele błyszczą formą. Choć Liverpool zniwelował do nich stratę w Premier League, pozostają liderem i kroczą ku obronie tytułu. Anglicy mają za sobą serię siedmiu meczów bez porażek, a na swoim stadionie są jednym z najtrudniejszych rywali w Europie.

Atletico przeżywa jednak prawdziwy renesans formy. Los Colchoneros wygrali sześć ostatnich spotkań we wszystkich rozgrywkach! W barwach mistrzów Hiszpanii błyszczy Joao Felix, który z pewnością będzie największym zagrożeniem dla bramki Edersona.

Manchester City – Atletico Madryt, transmisja na żywo w TV

Wtorkowy hit Ligi Mistrzów obejrzysz na kanale Polsat Sport Premium 1.

Manchester City – Atletico Madryt, transmisja na żywo za darmo

Istnieje sposób, aby wtorkowy mecz na Etihad Stadium obejrzeć zupełnie za darmo. Kanał Polsat Sport Premium 1 jest bowiem dostępny w pakiecie sportowym w usłudze Polsat Box Go, do którego teraz można uzyskać za darmo dostęp na 30 dni. Umożliwia to promocja przygotowana przez Fuksiarz zakłady bukmacherskie. Przedstawiamy krok po kroku co trzeba zrobić, aby z niej skorzystać.

Zarejestruj konto w Fuksiarz za pośrednictwem naszej strony W ciągu 48 godzin od rejestracji dokonaj depozytu o minimalnej wartości 50 zł

Jeżeli spełnisz powyższe dwa warunki, w ciągu 48h godzin otrzymasz od Fuksiarza drogą mailową darmowy dostęp do pakietu sportowego w Polsat Box Go. Dzięki temu będziesz mógł przez najbliższe 30 dni oglądać mecze Ligi Mistrzów.

Manchester City – Atletico Madryt, transmisja online

Możesz nadchodzące spotkanie obejrzeć również w internecie. Wystarczy, że wykupisz odpowiedni abonament na stronie Polsat Box Go.

Manchester City – Atletico Madryt, kursy bukmacherskie

Choć Atletico wróciło do wysokiej dyspozycji, bukmacherzy upatrują wyraźnego faworyta w zespole gospodarzy.

