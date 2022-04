PressFocus Na zdjęciu: Riyad Mahrez i Raheem Sterling

Manchester City – Atletico Madryt: typy i kursy na mecz Ligi Mistrzów. Rywalizacja drużyn prowadzonych przez Josepa Guardiolę i Diego Simeone zapowiada się niezwykle interesująco. Do dwumeczu w roli faworyta przystępuje ekipa z Manchesteru, ale drużynie z Madrytu na pewno nie można odbierać szans.

Etihad Stadium Liga Mistrzów Manchester City Atletico Madryt 1.40 5.00 9.00 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 4 kwietnia 2022 14:35 .

Manchester City – Atletico, typy i przewidywania

Na murawę w roli faworyta wybiegną podopieczni Josepa Guardioli, którzy zdają sobie sprawę, że muszą wygrać w pierwszym spotkaniu, aby na rewanż udać się w komfortowej sytuacji. Wiedzą bowiem, że mecz na Wanda Metropolitano w stolicy Hiszpanii może być dla nich ciężką przeprawą. Drużyna Manchesteru City choć nie unika potknięć, to na najważniejsze i kluczowe spotkania potrafi się zmobilizować i nie pozostawić większych złudzeń rywalom. Dlatego też nie spodziewamy się we wtorek niespodzianki i stawiamy na wygraną Manchesteru City. Nasz typ: zwycięstwo Man City

Manchester City – Atletico, ostatnie wyniki

W poprzedniej rundzie Atletico Madryt wyeliminowało już jedną drużynę z Manchesteru. W dwumeczu okazało się lepsze od Czerwonych Diabłów (1:1 u siebie, 1:0 na wyjeździe). City nie mieli natomiast żadnego problemu z awansem do ćwierćfinału. Ten sobie praktycznie zapewnili w pierwszym meczu, w którym efektownie 5:0 pokonali na wyjeździe Sporting Lizbona. Rewanż na Etihad Stadium był formalnością i zakończył się bezbramkowym remisem.

W ostatni weekend Obywatele zgodnie z planem pokonali 2:0 na wyjeździe Burnley i cały czas przewodzą tabeli Premier League, ale mają tylko jeden punkt przewagi nad drugim Liverpoolem. I to właśnie The Reds będą najbliższym rywalem drużyny Josepa Guardioli w lidze, co może mieć również wpływ na wtorkowe spotkanie z Atletico.

Los Rojiblancos w ostatnich tygodniach kroczą w lidze od zwycięstwa do zwycięstwa i mogą się obecnie pochwalić sześcioma wygranymi z rzędu. W ostatnim meczu zespół Diego Simeone pewnie 4:1 pokonał przed własną publicznością Deportivo Alaves, co pozwoliło im awansować na trzecie miejsce w ligowej tabeli. Obecnie Atletico ustępuje jedynie prowadzącemu Realowi Madryt oraz bardzo dobrze spisującej się Barcelonie.

Manchester City – Atletico, historia

Obie drużyny nie miały jeszcze okazji grać ze sobą w europejskich pucharach. Nie będzie to natomiast pierwsze starcie drużyn prowadzonych przez Josepa Guardiolę i Diego Simeone. Do tej pory obaj szkoleniowcy mierzyli się ze sobą trzy razy. Do pierwszego takiego spotkania doszło w 2012 roku w ramach ligowej rywalizacji. Prowadzona wówczas przez Guardilę Barcelona wygrała w Madrycie 2:1.

Kolejne dwa pojedynki miały o wiele większą stawkę, bowiem w sezonu 2015/16 Bayern Guardioli mierzył się z Atletico w półfinale Ligi Mistrzów. Pierwszy mecz w Madrycie zakończył się wygraną 1:0 gospodarzy. W rewanżu 2:1 zwyciężyli Bawarczycy, ale z awansu do finału cieszyła się drużyna Diego Simeone.

Manchester City – Atletico, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy zgodnie z roli faworyta wtorkowego meczu w Manchesterze stawiają gospodarzy. Kursy na wygraną Manchesteru City nie przekraczają obecnie 1.40. Spodziewają się niespodzianki warto skorzystać z oferowanego przez Superbet darmowego zakładu 34 zł. Aby go otrzymać wystarczy podczas rejestracji podczas Superbet kod promocyjny GOAL.

Manchester City – Atletico, przewidywane składy

Obie drużyny nie będą mogły zagrać w najsilniejszych składach. Josep Guardiola nie będzie miał do swojej dyspozycji trzech zawodników – zawieszonego za głupią czerwoną kartkę w meczu z RB Lipsk Kyle’a Walkera oraz kontuzjowanych Rubena Diasa i Cole’a Palmera.

Atletico do Manchesteru również udało się bez trzech piłkarzy. W składzie gości zabraknie Yannicka Carrasco (zawieszenie), Jose Gimeneza i Hectora Herrery (kontuzje).

Man City: Ederson – Cancelo, Laporte, Stones, Zinczenko – Bernardo Silva, Rodri, De Bruyne – Mahrez, Foden, Sterling

Atletico: Oblak – Llorente, Savić, Felipe, Reinildo, Renan Lodi – Koke, Kondogbia, Lemar – Griezmann, Felix

Manchester City – Atletico, transmisja meczu

Wtorkowe spotkanie 1/4 finału Ligi Mistrzów, które rozpocznie się o godzinie 21:00, będzie transmitowane “na żywo” na kanale Polsat Sport Premium 1.

