FSV Mainz – Borussia Dortmund: gdzie obejrzeć za darmo?
Starcie FSV Mainz z Borussią Dortmund oczywiście będzie transmitowana zarówno w tradycyjnej telewizji, jak i za pośrednictwem internetu. Co ciekawe, jest również darmowa opcja, którą zapewnia jeden z legalnych bukmacherów. U operatora STS możesz bowiem obejrzeć każde spotkanie w ramach ligi niemieckiej, nie ponosząc dodatkowych opłat.
W 5. kolejce Bundesligi kibiców czeka starcie drużyn z dwóch biegunów tabeli. FSV Mainz, zajmujące 13. miejsce, spróbuje zatrzymać rozpędzoną Borussię Dortmund. Wicelider z Zagłębia Ruhry przyjeżdża do Moguncji w roli faworyta, ale gospodarze liczą na atut własnego boiska i sprawienie sensacji. To spotkanie powinno przynieść nam dużo emocji.
Jak oglądać mecz FSV Mainz – Borussia Dortmund w STS TV?
Mecz będzie można obejrzeć za darmo w usłudze STS TV. Aby uzyskać dostęp do transmisji:
- Zarejestruj konto w STS poprzez ten link, podając kod promocyjny GOAL,
- Postaw kupon przed meczem lub na żywo. Stawka minimalna to 2 złote,
- Po spełnieniu tych warunków transmisja zostanie odblokowana. Wystarczy wejść w sekcję „zakłady live” i następnie wybrać spotkanie FSV Mainz – Borussia Dortmund.
FSV Mainz – Borussia Dortmund: transmisja w TV
Pojedynek między FSV Mainz a Borussią Dortmund zostanie wyemitowany na kanale telewizyjnym Eleven Sports 2. W tej stacji przed mikrofonami usiądzie duet komentatorski złożony z Michała Wszołka oraz Marcina Borzęckiego.
FSV Mainz – Borussia Dortmund: stream online
Spotkanie będzie dostępne również w internecie – na platformie CANAL+ online, w serwisie ElevenSports.pl oraz usłudze Polsat Box Go. W przypadku każdej z tych opcji trzeba wykupić odpowiedni pakiet, żeby obejrzeć ten mecz.
Mecz będzie transmitowany na kanale telewizyjnym Eleven Sports 2.
Pierwszy gwizdek wybrzmi w sobotę (27 września) o godzinie 15:30.
