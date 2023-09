PressFocus Na zdjęciu: Kajetan Szmyt

ŁKS – Warta, gdzie oglądać

Na otwarcie siódmej kolejki PKO BP Ekstraklasy otrzymamy pojedynek, w którym ŁKS Łódź podejmie na swoim stadionie Wartę Poznań. Żadna ze stron nie może być zadowolona ze startu sezonu. Beniaminek z Łodzi poprawił swoją sytuację, pokonując niedawno Pogoń Szczecin. Mimo tego ma na koncie zaledwie sześć oczek i znajduje się tuż nad strefą spadkową. Z kolei Warta po raz ostatni wygrała w 2. serii gier. Od tamtej pory Warciarze trzykrotnie zremisowali i raz przegrali – uzbierali tyle samo punktów, co ŁKS. Dlatego też przełamanie będzie istotne dla każdej z ekip.

ŁKS – Warta, transmisja na żywo w TV

Spotkanie 7. kolejki PKO BP Ekstraklasy obejrzysz na CANAL+ Sport i CANAL+ Sport 3.

ŁKS – Warta, transmisja online

ŁKS – Warta, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy mają problem z wytypowaniem faworyta nadchodzącego meczu. Delikatnie większe szanse dają jednak gospodarzom.

ŁKS Łódź Warta Poznań Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 1 września 2023 07:54 .

