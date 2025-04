PressFocus Na zdjęciu: Kamil Dankowski

ŁKS Łódź – Bruk-Bet Termalica, gdzie oglądać?

ŁKS Łódź podejmie na własnym stadionie Termalikę w meczu 27. kolejki Betclic 1. Ligi. Obie ekipy mają dużo jakości sportowej, ale zdarza im się mieć problem z przełożeniem tego na boisko. Łodzianie po niezłym okresie znów wyglądają nieco słabiej, czego efektem są niedawny remis i porażka. Niecieczanie z kolei po trudnym starcie rundy znów grają jak przyszły ekstraklasowicz.

Czy podopieczni Marcina Brosza wywiążą się w Łodzi z roli faworyta) Wszystkiego dowiemy się już dzisiaj wieczorem (czwartek, 10 kwietnia). Pierwszy gwizdek zaplanowano na godzinę 18:00.

ŁKS Łódź – Bruk-Bet Termalica, transmisja w TV

Spotkanie ŁKS Łódź – Bruk-Bet Termalica nie będzie transmitowane w tradycyjnej telewizji.

ŁKS Łódź – Bruk-Bet Termalica, transmisja online

Pierwszoligowy mecz możesz za to obejrzeć w internecie, a mianowicie na stronie tvpsport.pl oraz w dedykowanej aplikacji TVP Sport, gdzie o komentarz zadbają Szymon Borczuch i Rafał Ulatowski. Warto dodać, że wszystkie spotkania tych rozgrywek można również śledzić w specjalnej usłudze Betclic TV. Jak uzyskać dostęp do transmisji? Wystarczy zarejestrować konto u tego bukmachera z kodem promocyjnym GOALPL i posiadać dowolne środki.

ŁKS Łódź – Bruk-Bet Termalica, sonda

Jak zakończy się mecz? Wygrana ŁKS-u

Wygrana Termaliki Wygrana ŁKS-u

Wygrana Termaliki 0 Votes

ŁKS Łódź – Bruk-Bet Termalica, kursy bukmacherskie

Według bukmachera Betclic nieznacznym faworytem będzie grający u siebie ŁKS. Wskazuje na to kurs 2.49. Współczynnik na sukces drużyny z Niecieczy to zaś 2.60. Potencjalny remis można zagrać po kursie 3.25. Sprawdź, jak działa kod promocyjny do Betclic, który umożliwia postawienie zakładu bez ryzyka do 50 zł oraz grę bez podatku u tego bukmachera.

ŁKS Łódź Bruk-Bet Termalica Nieciecza 2.49 3.25 2.60 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 9 kwietnia 2025 16:30 .

Gdzie obejrzeć spotkanie ŁKS Łódź – Bruk-Bet Termalica? Potyczka będzie transmitowana na stronie internetowej tvpsport.pl. Kiedy odbędzie się mecz ŁKS Łódź – Bruk-Bet Termalica? Pierwszy gwizdek wybrzmi w czwartek (10 kwietnia) o godzinie 18:00.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.