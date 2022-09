PressFocus Na zdjęciu: Ruis Pirulo

ŁKS – Górnik Łęczna: transmisja na żywo w TV oraz stream online. Łodzianie w minionej kolejce zanotowali bolesną wpadkę. Czy podniosą się w pojedynku z Górnikiem? Transmisja z meczu dostępna będzie w polskiej telewizji i internecie.

1. liga ŁKS Łódź Górnik Łęczna 2.24 3.45 3.45 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 5 września 2022 08:16 .

ŁKS – Górnik Łęczna, gdzie oglądać

ŁKS ma w ostatnich tygodniach problem z ustabilizowaniem formy. Najpierw łodzianie przegrali ze Stalą Rzeszów, a po prestiżowym zwycięstwie nad Ruchem Chorzów przyszła niespodziewana porażka z Chojniczanką. Te dwie wpadki pozbawiły Rycerzy Wiosny fotela lidera.

Z kolei Górnik Łęczna zanotował w minionej kolejce przełamanie. Jak do tej pory piłkarze z Łęcznej nie potrafili zgarnąć kompletu punktów, ale rozbili Odrę Opole aż 4:1. To nie pozwoliło Górnikowi opuścić strefy spadkowej, ale dało nieco nadziei na lepszą przyszłość.

ŁKS – Górnik Łęczna, transmisja na żywo w TV

Transmisja ze spotkania meczu Fortuna 1 Ligi dostępna będzie na kanale Polsat Sport Extra.

ŁKS – Górnik Łęczna, transmisja za darmo

Istnieje sposób, aby poniedziałkowy mecz obejrzeć zupełnie za darmo. Polsat Box Go daje bowiem teraz darmowy dostęp na 30 dni dla naszych użytkowników. Umożliwia to promocja przygotowana przez Fuksiarz zakłady bukmacherskie. Przedstawiamy krok po kroku co trzeba zrobić, aby z niej skorzystać.

Zarejestruj konto w Fuksiarz za pośrednictwem naszej strony W ciągu 48 godzin od rejestracji dokonaj depozytu o minimalnej wartości 50 zł

Jeżeli spełnisz powyższe dwa warunki, w ciągu 48h godzin otrzymasz od Fuksiarza drogą mailową darmowy dostęp do pakietu sportowego w Polsat Box Go. Dzięki temu będziesz mógł przez najbliższe 30 dni oglądać mecze Fortuna 1 Ligi.

ŁKS – Górnik Łęczna, transmisja online

Mecz w Łodzi dostępny będzie na stronie i w aplikacji Polsat Box Go. By uzyskać dostęp do transmisji wykup odpowiedni, sportowy abonament na stronie polsatboxgo.pl.

ŁKS – Górnik Łęczna, kursy bukmacherskie

To Rycerze Wiosny są dla bukmacherów faworytem do odniesienia zwycięstwa.

