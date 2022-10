PressFocus Na zdjęciu: Pirulo

ŁKS – Arka Gdynia: transmisja na żywo w TV oraz stream online. Przed nami prawdziwy hit Fortuna 1 Ligi. Kto wyjdzie z niego zwycięsko: drudzy Rycerze Wiosny czy trzecia Arka? Transmisja z meczu dostępna będzie w polskiej telewizji oraz internecie.

ŁKS – Arka Gdynia, gdzie oglądać

Trudno wyobrazić sobie większe emocje w ramach Fortuna 1 Ligi. Już w tę niedzielę ŁKS Łódź podejmie u siebie Arkę Gdynia. Oznacza to bezpośredni pojedynek drugiej i trzeciej ekipy w tabeli. I trzeba przyznać, że obie strony zasługują na swe lokaty. Tylko GKS Katowice stracił mniej bramek od Rycerzy Wiosny, zaś Arka dysponuje największą siłą ognia.

Ostatnie pojedynki tych ekip również były wyrównane. Licząc pięć najświeższych konfrontacji, każda ze stron wygrała po dwie, a raz padł remis.

Sprawdź nasze typy na mecz ŁKS – Arka Gdynia.

ŁKS – Arka Gdynia, transmisja na żywo w TV

Hit Fortuna 1 Ligi obejrzysz na kanale Polsat Sport.

ŁKS – Arka Gdynia, transmisja za darmo

Istnieje jednak sposób, aby niedzielny mecz obejrzeć zupełnie za darmo. Polsat Box Go daje bowiem teraz darmowy dostęp na 30 dni dla naszych użytkowników. Umożliwia to promocja przygotowana przez Fuksiarz zakłady bukmacherskie. Przedstawiamy krok po kroku co trzeba zrobić, aby z niej skorzystać.

Zarejestruj konto w Fuksiarz za pośrednictwem naszej strony W ciągu 48 godzin od rejestracji dokonaj depozytu o minimalnej wartości 50 zł

Jeżeli spełnisz powyższe dwa warunki, w ciągu 48h godzin otrzymasz od Fuksiarza drogą mailową darmowy dostęp do pakietu sportowego w Polsat Box Go. Dzięki temu będziesz mógł przez najbliższe 30 dni oglądać mecze Fortuna 1 Ligi.

ŁKS – Arka Gdynia, transmisja online

Szlagier w Łodzi dostępny będzie na stronie i w aplikacji Polsat Box Go. By uzyskać dostęp do transmisji wykup odpowiedni, sportowy abonament na stronie polsatboxgo.pl.

ŁKS – Arka Gdynia, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy spodziewają się wyrównanego spotkania. Mimo tego dają delikatnie większe szanse przyjezdnym z Gdyni.

1. liga ŁKS Łódź Arka Gdynia 3.00 3.60 2.60 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 30 października 2022 09:47 .

18+ | Graj odpowiedzialnie! | Obowiązuje regulamin