ŁKS – Arka Gdynia: typy i kursy na mecz Fortuna 1. Ligi. Piłkarze Łódzkiego Klubu Sportowego obrali kurs na powrót do Ekstraklasy i sukcesywnie realizują założenia sztabu szkoleniowego. W niedzielę podejmą u siebie Arkę, która zajmuje miejsce tuż nad nimi. Będzie to zatem pojedynek na szczycie ligi, drugiej z trzecią drużyną.

ŁKS – Arka Gdynia, typy i przewidywania

Znakomity wyjazdowy mecz Resovią Rzeszów podbudował mentalnie ŁKS, który od siedmiu spotkań pozostaje niepokonany w Fortuna 1 Lidze. Powrót Kazimierza Moskala na stanowisko trenera przysłużył się zdecydowanie łódzkiemu klubowi. Pozostaje on jednym z głównych faworytów do awansu do Ekstraklasy. ŁKS marzy już o potencjalnych derbach Łodzi w przyszłym sezonie, lecz najpierw musi wywalczyć sobie promocję. Zwycięstwo nad trzecią w tabeli Arką będzie kluczowe zarówno ze sportowego, jak i mentalnego punktu widzenia.

Arka Gdynia ma w tym sezonie ogromne problemy w defensywie, choć udaje jej się to często nadrabiać aktywnością z przodu. Klub traci wiele bramek, a w żadnym z ostatnich sześciu meczów nie udało mu się zachować czystego konta. Arkowcy mają jedną z najsilniejszych kadr z całej ligi, a ich celem jest wywalczenie awansu do Ekstraklasy. W zeszłym sezonie byli o włos, jednak w barażach nie poszło im tak dobrze, jak w sezonie regularnym. Nasz typ: Obie drużyny strzelą gola.

ŁKS – Arka Gdynia, ostatnie wyniki

Bilans ostatnich meczów ŁKS-u wygląda obiecująco. Dwa ostatnie spotkania to zwycięstwa nad Resovią i Sandecją, w których udało się zanotować czyste konto. Wcześniej zremisowali oni z Wisłą Kraków, jednak pokazali prawdziwy charakter, gdyż odrobili dwubramkową stratę.

W ostatnim czasie Arce przytrafiło się zbyt wiele słabych meczów. Przegrała w szalonym starciu z Chrobrym Głogów 3:4, choć prowadziła już 3:1, a później otrzymała lekcję futbolu od Puszczy Niepołomice. Kolejne mecze były już dużo lepsze, czego efektem są zwycięstwa nad Ruchem Chorzów i Chojniczanką.

ŁKS – Arka Gdynia, sytuacja kadrowa

Trener Ryszard Tarasiewicz nie będzie mógł skorzystać w Łodzi z usług pauzującego za kartki Michała Marcjanika, a pod znakiem zapytania stoi występ Christiana Alemana, który zmaga się z urazem. Do składu może natomiast wrócić Przemysław Stolc. W barwach ŁKS-u na pewno nie zobaczymy wracającego dopiero do zdrowia Mateusza Kowalczyka.

ŁKS – Arka Gdynia, historia

W ubiegłym sezonie w meczach bezpośrednich oba zespoły zanotowały po jednym zwycięstwie. W Gdyni to Arka była dużo lepsza i wygrała 2:0. Po wyjątkowo wymagającym dla ŁKS-u spotkaniu w Łodzi gospodarze wygrali natomiast 1:0. Jak wskazują statystyki, pojedynki łódzkiego klubu z Arką są zazwyczaj wyjątkowo zacięte, a przed rozpoczęciem trudno wskazać jednoznacznego faworyta.

ŁKS – Arka Gdynia, kursy bukmacherskie

ŁKS gra u siebie, jednak bukmacherzy odrobinę niższe kursy oferują na wygraną Arki Gdynia, sugerując, że to ona jest faworytem tego spotkania. Typ na zwycięstwo gości to ok. 2.50, podczas gdy na ŁKS ok. 2.90.

ŁKS – Arka Gdynia, przewidywane składy

ŁKS: Bobek – Dankowski, Lorenc, Marciniak, Monsalve, Okhronchuk – Trabka, Tutyskinas, Nowacki – Balongo, Janczukowicz

Arka: Krzepisz – Dobrotka, Rymaniak, Tomal, Memic – Gol, Purzycki, Bednarski – Czubak, Haydary, Skóra

ŁKS – Arka Gdynia, transmisja

Spotkanie na szczycie Fortuna 1 Ligi. obejrzycie na antenie Polsatu Sport. Początek starcia w Łodzi w niedzielę 30 października o godzinie 12:40.

