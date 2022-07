PressFocus Na zdjęciu: Thiago

Liverpool – Manchester City: transmisja za darmo oraz stream online. W sobotę odbędzie się tradycyjny mecz o Tarczę Wspólnoty, w którym zmierzą się dwie najlepsze drużyny poprzedniego sezonu. Zobacz jak obejrzeć ten mecz zupełnie za darmo.

Liverpool – Manchester City, gdzie oglądać

Mecz o Tarczę Wspólnoty jest swego rodzaju przedsmakiem nowego sezonu Premier League. Ten wystartuje za tydzień, ale już w sobotę będziemy mogli obejrzeć w akcji dwie najlepsze drużyny poprzednich rozgrywek. Na King Power Stadium w Leicester Liverpool zmierzy się z Manchesterem City.

Drużyny prowadzone przez Juergena Kloppa i Josepa Guardiolę także w tym sezonie uważane są za głównych kandydatów do walki o tytuł. Przed sezonem w obu ekipach doszło do kilku zmian kadrowych. Ekipę The Reds opuścił co prawda Sadio Mane, ale dołączył do niej Darwin Nunez. Z kolei drużynę Manchesteru City wzmocnili między innymi Erling Haaland i Kalvin Phillips.

Ostatni pojedynek między tymi drużynami miał miejsce w kwietniu, kiedy w półfinałowym meczu Pucharu Anglii Liverpool wygrał 3:2. JAk będzie tym razem? Sprawdź typy na mecz Liverpool – Manchester City.

Liverpool – Manchester City, transmisja na żywo w TV

Sobotniego pojedynku Liverpoolu z Manchesterem City nie zabraknie w polskiej telewizji. Transmisję z meczu, który rozpocznie się o godzinie 18:00, obejrzymy “na żywo” na kanale Eleven Sports 1, a pojedynek skomentują Marcin Grzywacz i Sebastian Chabiniak. Poniżej przedstawiamy również sposób, dzięki któremu obejrzysz mecz zupełnie za darmo, bez konieczności wykupowania pakietu.

Liverpool – Manchester City: transmisja na żywo za darmo

Hit pomiędzy Liverpoolem i Manchesterem City można obejrzeć za darmo na internetowej stronie STS zakłady bukmacherskie. Wystarczy spełnić dwa proste warunki, które prezentujemy poniżej.

Zarejestruj konto w STS podając kod promocyjny GOAL Zagraj w ciągu ostatnich 24h przed transmisją dowolny kupon

Kurs 50.00 na zwycięstwo Liverpoolu lub Manchesteru City

Bukmacherzy przygotowali na ten mecz kilka bardzo ciekawych promocji. Jednym z nich jest BETFAN, który pozwala postawić na zwycięzcę tego spotkania po kursie 50.00. Aby otworzyć sobie taką możliwość należy zarejestrować w BETFAN konto z kodem promocyjnym GOAL oraz spełnić warunki promocji. Znajdziecie je na stronie BETFAN.

Kurs 100.00 na gola w meczu Liverpool – Manchester City

Spotkania z udziałem tych drużyn obfitują w bramki. Tymczasem Superbet dla osób, które zarejestrują konto z kodem promocyjnym GOAL, oferuje promocję, która pozwala na odebranie bonusu w wysokości 200 zł za trafiony typ na gola w tym meczu. Możemy więc postawić na bramkę po kursie 100.00. Szczegóły oferty znajdziesz na stronie Superbet.

Liverpool – Manchester City, transmisja online

Spotkanie o Tarczę Wspólnoty obejrzymy także za pośrednictwem internetu. Transmisja będzie dostępna na internetowej stronie elevensports.pl, ale aby uzyskać do niej dostęp konieczne jest wykupienie dostępu. Zupełnie darmową transmisję dla swoich klientów przygotował natomiast bukmacher STS. Powyżej wyjaśniliśmy co trzeba zrobić, aby mieć do niej dostęp.

Liverpool – Manchester City, kursy bukmacherskie

Według bukmacherów większe szanse na zwycięstwo w sobotnim meczu ma Manchester City. Na wygraną zespołu Josepa Guardioli można postawić po kursie 2.40, podczas gdy kursy na zwycięstwo Liverpoolu sięgają 3.00.

Liverpool FC Manchester City 3.00 3.65 2.40 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 30 lipca 2022 10:31 .

