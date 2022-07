Liverpool – Manchester City: typy, kursy, zapowiedź (30.07.2022)

PressFocus Na zdjęciu: Erling Haaland

Liverpool – Manchester City: typy, kursy, zapowiedź. Pierwszy oficjalny mecz nowego sezonu i od razu szansa na pierwszy puchar. Starcia Liverpoolu z Manchesterem City w ostatnich latach zawsze przyciągają uwagę kibiców z całego świata i nie inaczej będzie tym razem. Choć forma obu zespołów jest jeszcze zagadką, a drużyny mogą odczuwać trudy okresu przygotowawczego to spodziewamy naprawdę ciekawego pojedynku na King Power Stadium w Leicester. Początek spotkania o godzinie 18:00.

King Power Stadium Tarcza Wspólnoty Liverpool FC Manchester City 2.91 3.55 2.47 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 29 lipca 2022 20:06 .

Liverpool – Manchester City, typy i przewidywania

Mecze Liverpoolu z Manchesterem City są dość wyrównane na przestrzeni ostatnich lat. Ostatnie cztery spotkania kończyły się zdobyciem minimum jednego gola przez obie drużyny, a o wynikach często decydowały detale. Obywatele nie potrafią wygrać z The Reds od trzech spotkań, dlatego będą mieli znakomitą okazję do przełamania niekorzystnej passy. Jednak biorąc pod uwagę przebieg ostatnich pojedynków oraz fakt, iż w meczach o Tarczę Wspólnoty nie pada zbyt wiele goli nasz typ to: remis.

Liverpool – Manchester City, sytuacja kadrowa

Liverpool będzie musiał sobie poradzić w sobotnim spotkaniu bez kontuzjowanego Alissona i Diogo Joty. Z kolei występ Alexa Oxlade’a Chamberlaina stoi pod znakiem zapytania. Od pierwszej minuty na boisku powinniśmy zobaczyć nowy nabytek The Reds – Darwina Nuneza, który będzie stanowił o sile ofensywy wraz Mo Salahem oraz Diazem.

W dużo lepszej sytuacji jest Pep Guardiola, który nie będzie mógł skorzystać jedynie z Laporte’a. Podobnie, jak w zespole Liverpoolu, na środku ataku w drużynie City zobaczymy nowego zawodnika. Oczy całego świata będą zwrócone w kierunku Erlinga Haalanda, który latem trafił do Manchesteru z Borussii Dortmund, a teraz będzie miał okazję zadebiutować w pierwszym oficjalnym spotkaniu angielskiej drużyny.

Liverpool – Manchester City, ostatnie wyniki

Liverpool zakończył poprzedni sezon przegranym 0:1 finałem Ligi Mistrzów z Realem Madryt. Okres przygotowawczy rozpoczął z kolei od zawstydzającej porażki z Manchesterem United aż 0:4. Później jednak przyszły dwa zwycięstwa: z Crystal Palace 2:0 i RB Lipsk 5:0. W ostatnim meczu sparingowym podopieczni Jurgena Kloppa znów przegrali. Tym razem lepszy okazał się Salzburg, który skromnie wygrał z The Reds 1:0, jednak w tym pojedynku szansę dostało wielu zmienników i młodzieżowców.

Manchester City rozegrał jedynie dwa sparingi podczas przygotowań do nowego sezonu i oba wygrał. The Citizens najpierw rozprawili się z Club America 2:1, a następnie ograli Bayern Monachium 1:0. Licząc wszystkie rozgrywki Manchester City ostatni raz przegrał 4 maja w Lidze Mistrzów. Lepszy okazał się wtedy Real Madryt.

Liverpool – Manchester City, historia

W zeszłym sezonie oba kluby spotykały się trzykrotnie. W Premier League dwukrotnie padł remis 2:2, natomiast w półfinale Pucharu Anglii rozegranym 16 kwietnia lepszy był Liverpool. The Reds wygrali 3:2. Manchester City ostatni raz pokonał ekipę Jurgena Kloppa 7 lutego 2021 roku wygrywając na Anfield Road aż 4:1.

Liverpool – Manchester City, typy bukmacherskie

Według bukmacherów faworytem sobotniego spotkania jest Manchester City. Najwięcej za zwycięstwo podopiecznych Pepa Guardioli oferuje forBet, gdzie kurs wynosi 2,47. W przypadku triumfu Liverpoolu najwięcej oferuje Fortuna – kurs 2,90. Z kolei w przypadku remisu kursy oscylują wokół 3,50 w zależności od wybranego bukmachera.

Liverpool – Manchester City, przewidywane składy

Liverpool: Adrian, Alexander-Arnold, Konate, Dijk, Robertson, Henderson, Fabinho, Thiago, Salah, Nunez, Diaz

Manchester City: Ederson, Walker, Dias, Ake, Cancelo, Bruyne, Rodri, Silva, Mahrez, Haaland, Grealish

Liverpool – Manchester City, transmisja meczu

Sobotnie spotkanie o Tarczę Wspólnoty będzie można obejrzeć w polskiej telewizji. Z meczu Liverpool – Manchester City transmisja “na żywo” będzie prowadzona na antenie Eleven Sports 1.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.