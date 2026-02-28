REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie
Liverpool – West Ham, gdzie oglądać?
W 28. kolejce Premier League zaplanowano mecz Liverpool – West Ham. Kluby te plasują się w skrajnie różnych rejonach tabeli. Ich forma w ostatnich tygodniach nie różni się jednak znacząco, a to zwiększa nam szansę na udane widowisko na Anfield. Sprawdź gdzie oglądać ten mecz.
Sprawdź naszą zapowiedź tego meczu: Liverpool – West Ham
Liverpool – West Ham, transmisja w TV
Spotkanie Liverpool – West Ham obejrzysz w telewizji. Transmisja meczu będzie dostępna na antenie Canal+ Extra 1. Do skomentowania tej potyczki wyznaczeni zostali Przemysław Pełka i Rafał Nahorny.
Liverpool – West Ham, transmisja online
Mecz 28. kolejki Premier League z udziałem Liverpoolu i West Hamu będzie można oglądać również online. Chcąc otrzymać dostęp do transmisji w internecie, należy wykupić odpowiedni abonament w usłudze CANAL+.
Liverpool – West Ham, sonda
Jak zakończy się mecz?
- Wygrana Liverpoolu
- Remis
- Wygrana West Hamu
0 Votes
Liverpool – West Ham, kursy bukmacherskie
Zdaniem bukmacherów po trzy punkty w tej rywalizacji sięgnie Liverpool. Kurs na takie zdarzenie to 1.44, przy współczynniku 7.00 na wygraną West Hamu. Remis wyceniono kursem 5.00.
Spotkanie Liverpool – West Ham będzie transmitowane w telewizji na antenie Canal+ Extra 1, a także w usłudze Canal+ Online.
Mecz odbędzie się już w sobotę (28 lutego) o godzinie 16:00.
Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.
Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.