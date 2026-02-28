Liverpool – West Ham: transmisja TV i stream online. Sprawdź gdzie oglądać zaplanowany na sobotę (28 lutego) mecz 28. kolejki Premier League.

PressFocus Na zdjęciu: Mohamed Salah

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Liverpool – West Ham, gdzie oglądać?

W 28. kolejce Premier League zaplanowano mecz Liverpool – West Ham. Kluby te plasują się w skrajnie różnych rejonach tabeli. Ich forma w ostatnich tygodniach nie różni się jednak znacząco, a to zwiększa nam szansę na udane widowisko na Anfield. Sprawdź gdzie oglądać ten mecz.

Sprawdź naszą zapowiedź tego meczu: Liverpool – West Ham

Liverpool – West Ham, transmisja w TV

Spotkanie Liverpool – West Ham obejrzysz w telewizji. Transmisja meczu będzie dostępna na antenie Canal+ Extra 1. Do skomentowania tej potyczki wyznaczeni zostali Przemysław Pełka i Rafał Nahorny.

Liverpool – West Ham, transmisja online

Mecz 28. kolejki Premier League z udziałem Liverpoolu i West Hamu będzie można oglądać również online. Chcąc otrzymać dostęp do transmisji w internecie, należy wykupić odpowiedni abonament w usłudze CANAL+.

Liverpool – West Ham, sonda

Jak zakończy się mecz? Wygrana Liverpoolu

Remis

Wygrana West Hamu Wygrana Liverpoolu

Remis

Wygrana West Hamu 0 Votes

Liverpool – West Ham, kursy bukmacherskie

Zdaniem bukmacherów po trzy punkty w tej rywalizacji sięgnie Liverpool. Kurs na takie zdarzenie to 1.44, przy współczynniku 7.00 na wygraną West Hamu. Remis wyceniono kursem 5.00.

Liverpool FC West Ham 1.44 4.90 6.80 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 28 lutego 2026 12:05

Gdzie oglądać mecz Liverpool – West Ham? Spotkanie Liverpool – West Ham będzie transmitowane w telewizji na antenie Canal+ Extra 1, a także w usłudze Canal+ Online. Kiedy odbędzie się mecz Liverpool – West Ham? Mecz odbędzie się już w sobotę (28 lutego) o godzinie 16:00.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.