IMAGO/David Rawcliffe/Propaganda Photo Na zdjęciu: Darwin Nunez

Liverpool – Chelsea, gdzie oglądać?

Obie drużyny są obecnie w zupełnie innych miejscach. Liverpool prowadzi w tabeli Premier League i jest na dobrej drodze do zdobycia mistrzostwa Anglii. Chelsea, choć w ostatnich tygodniach prezentowała wysoką formę, plasuje się na dopiero 10. miejscu. Do środowego meczu, który nadal jest określanym mianem hitu, w roli wyraźnego faworyta przystąpią gospodarze.

Dla Liverpoolu to ostatni sezon pod wodza Juergena Kloppa, który w ubiegłym tygodniu ogłosił opuszczenie Anfield Road latem. To niewątpliwie dodatkowa motywacja dla piłkarzy The Reds, którzy będą chcieli sprawić, aby ostatni sezon niemieckiego trenera był dla niego udany. W środę będą mieli okazję postawić kolejny krok w tym kierunku. Sprawdź typy na mecz Liverpool – Chelsea.

Liverpool – Chelsea, transmisja w TV

Spotkanie Liverpool – Chelsea odbędzie się w środę (31 stycznia) o godzinie 21:15. Meczu nie obejrzymy w tradycyjnej telewizji, ponieważ transmisja dostępna będzie tylko na platformie Viaplay.

Liverpool – Chelsea, transmisja online

Środowy hit Premier League można obejrzeć tylko za pośrednictwem internetu. Transmisja będzie prowadzona za pośrednictwem platformy Viaplay, która dysponuje prawami do transmisji wszystkich meczów angielskiej ekstraklasy.

Liverpool – Chelsea, kto wygra?

Jak zakończy się mecz? wygraną Liverpoolu 50% remisem 0% wygraną Chelsea 50% 4 + Głosy Oddaj swój głos: wygraną Liverpoolu

remisem

wygraną Chelsea

Liverpool – Chelsea, kursy bukmacherskie

Liverpool ma po swojej stronie zdecydowanie więcej atutów od Chelsea. Również bukmacherzy dają gospodarzom zdecydowanie większe szanse na sukces w środowym spotkaniu.

Liverpool FC Chelsea 1.55 5.00 5.50 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 31 stycznia 2024 11:51 .