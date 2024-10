Liverpool - Bologna to jeden z kilku środowych meczów drugiej kolejki Ligi Mistrzów. Sprawdź, czy rywalizacja będzie transmitowana w internecie lub w telewizji.

fot. Every Second Media / Alamy Na zdjęciu: Mohamed Salah

Reklama

Liverpool – Bologna, gdzie oglądać?

Liverpool bez wątpienia jest ostatnio na fali wznoszącej. The Reds mogą pochwalić się czterema kolejnymi zwycięstwami. W pokonanym polu zostawili kolejno: Wolverhampton, West Ham United, Bournemouth czy AC Milan. Nie może zatem dziwić, że eksperci widzą w ekipie Arne Slota faworyta rywalizacji.

Bolgna to natomiast ekipa, która jest w trakcie przebudowy. Po fantastycznej poprzedniej kampanii Rossoblu aktualnie odnajdują się w nowej rzeczywistości gry, co kilka dni. W ostatnich siedmiu spotkaniach bolończycy co prawda przegrali tylko raz, ale też tylko w jednym spotkaniu wygrali. Z kolei w pięciu potyczkach remisowali. Sprawdź typy na mecz Liverpool – Bologna.

Liverpool – Bologna, transmisja w TV

Starcie na Anfield Road będzie do obejrzenia w tradycyjnej telewizji. Transmisja z meczu Liverpool – Bologna będzie dostępna na antenie CANAL+ Extra 1 od godziny 21:00. Rywalizację skomentują Bartosz Gleń i Rafał Nahorny.

Liverpool – Bologna, transmisja online

Środowy mecz Ligi Mistrzów, a także wszystkie inne, można oglądać również za pośrednictwem internetu. Od sezonu 2024/25 umożliwia to usługa CANAL+ online. Wszystkie spotkania można oglądać dzięki pakietowi Super Sport, który jest dostępny już od 65 zł miesięcznie, w ofercie na rok. Z oferty można skorzystać, rejestrując konto za pośrednictwem naszej strony.

Kurs 300 na zwycięzcę meczu Liverpool – Bologna z kodem GOAL

Przy okazji środowego meczu możesz skorzystać z oferty Superbet i zgarnąć 600 zł bonusu za wytypowanie zwycięzcy dowolnego meczu 2. kolejki Ligi Mistrzów. Z promocji, która daje możliwość zagrania takiego zakładu po kursie 300, możesz skorzystać, rejestrując konto w Superbet z kodem promocyjnym GOAL.

Liverpool – Bologna, kto wygra?

Jak zakończy się spotkanie? wygraną Liverpoolu 100% wygraną Bologni 0% remisem 0% 1 + Głosy Oddaj swój głos: wygraną Liverpoolu

wygraną Bologni

remisem

Liverpool – Bologna, kursy bukmacherskie

Eksperci przekonują, że większe szanse na zwycięstwo mają gospodarze. Typ na wygraną Liverpoolu kształtuje się w wysokości 1.20. Remis wyceniono na 7.70. Z kolei opcję na ewentualne zwycięstwo Bologni oszacowano na 14.00.

Liverpool FC Bologna 1.20 7.90 15.0 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 2 października 2024 12:38 .

Gdzie obejrzeć mecz Liverpool – Bologna? Transmisja będzie dostępna na antenie CANAL+ Extra 1 oraz w usłudze CANAL+ online. Kiedy odbędzie się spotkanie Liverpool – Bologna? Mecz rozegrany zostanie w środę (2 października) o godzinie 21:00.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.