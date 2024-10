Liverpool – Bologna: typy, kursy, zapowiedź (02.10.2024)

Liverpool - Bologna, typy na mecz 2. kolejki fazy ligowej Ligi Mistrzów. The Reds podejmą u siebie sensację zeszłego sezonu Serie A. Zapraszamy do przeczytania zapowiedzi oraz zapoznania się z aktualnymi kursami bukmacherskimi.

fot. Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Liverpoolu

Liverpool FC Bologna Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 2 października 2024 06:15 .

Liverpool – Bologna, typy i przewidywania

Liverpool i Bologna przystąpiły do sezonu 2024/2025 z nadziejami, ale równie dużymi znakami zapytania. W obu ekipach doszło bowiem tego lata do zmian na ławce trenerskich. Szeregi The Reds opuścił Juergen Klopp, którego zastąpił Arne Slot, zaś w miejsce odchodzącego do Juventusu Thiago Motty Bologna sprowadziła Vincenzo Italiano. Liverpool ma za sobą bardzo udaną inaugurację rozgrywek Ligi Mistrzów, wygrywając na San Siro z Milanem. Teraz przyjdzie mu się mierzyć z innym zespołem Serie A. O Bologni na pewno nie można powiedzieć, że jest w dobrej formie, o czym świadczą liczne remisy w ostatnich tygodniach. Faworytem starcia na Anfield będą oczywiście gospodarze, dla których wygrana jest traktowana wręcz w kategoriach obowiązku. Mój typ – powyżej 2,5 gola.

Liverpool – Bologna, ostatnie wyniki

Liverpool bardzo szybko zrehabilitował się po ligowej porażce z Nottingham Forest (0-1), wygrywając kilka dni później z Milanem na wyjeździe (3-1). Na ligowym podwórku The Reds też radzą sobie bardzo udanie, bowiem po sześciu kolejkach liderują w tabeli. W miniony weekend ograli Wolverhampton (2-1), a wcześniej rozprawili się także z Bournemouth (3-0). W międzyczasie wywalczyli awans do kolejnej rundy Pucharu Ligi Angielskiej, gromiąc u siebie West Ham 5-1.

Na pięć ostatnich meczów Bologna czterokrotnie remisowała. Dzieliła się punktami w Serie A z Atalantą (1-1), Como (2-2) oraz Empoli (1-1), zaś w Lidze Mistrzów z Szachtarem Donieck (0-0). Jedyne do tej pory zwycięstwo w rozgrywkach ligowych miało miejsce przy okazji starcia z Monzą (2-1). Bologna musiała przełknąć również gorycz porażki po zetknięciu z dobrze funkcjonującym Napoli Antonio Conte. Delegacja do Neapolu zakończyła się porażką aż 0-3.

Liverpool – Bologna, historia

Będzie to pierwsze starcie tych drużyn w meczu o stawkę. W 2021 roku Liverpool oraz Bologna mierzyli się ze sobą wyłącznie towarzysko.

Liverpool – Bologna, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy traktują oczywiście Liverpool jako wyraźnego faworyta środowego meczu Ligi Mistrzów. Kurs na wygraną gospodarzy wynosi najczęściej 1.20. W przypadku ewentualnego zwycięstwa Bologni jest to nawet aż 14.00. Kurs na remis waha się z kolei między 7.05 a 7.50. Przy okazji tego starcia zachęcamy do skorzystania z oferty bukmachera STS. Kod promocyjny do STS to GOAL. Gwarantuje on najwyższy bonus powitalny na rynku oraz zakład bez ryzyka do 100 zł.

Liverpool – Bologna, przewidywane składy

Liverpool FC Arne Slot Bologna Vincenzo Italiano Liverpool FC Arne Slot 4-2-3-1 Przewidywany skład 11 Benjamin Šeško 7.4 Portugal 9.52 x Euro 2024 stats GOALS 5 ASSISTS 13 MINUTES PLAYED 1490′ 4-2-3-1 Przewidywany skład Przewidywany skład 4-3-3 4-3-3 Przewidywany skład Bologna Vincenzo Italiano Rezerwowi 2 Joe Gomez 3 Wataru Endo 9 Darwin Núñez 17 Curtis Jones 18 Cody Gakpo 21 Konstantinos Tsimikas 62 Caoimhin Kelleher 78 Jarell Quansah 84 Conor Bradley 1 Lukasz Skorupski 2 Emil Holm 5 Martin Erlic 6 Nikola Moro 7 Riccardo Orsolini 14 Samuel Iling 16 Tommaso Corazza 23 Nicola Bagnolini 24 Thijs Dallinga 31 Sam Beukema 33 Juan Miranda 80 Giovanni Fabbian

Liverpool – Bologna, kto wygra?

Liverpool – Bologna, transmisja meczu

Środowy mecz Liverpoolu z Bologną rozpocznie się o godzinie 21:00. Transmisja będzie dostępna na kanale CANAL+ Extra 1. Ponadto można to starcie oglądać w internecie dzięki usłudze CANAL+ online. Dostęp do transmisji wszystkich spotkań Ligi Mistrzów można uzyskać już w cenie 65 zł miesięcznie przy rocznej ofercie. Z promocji można skorzystać rejestrując konto za pośrednictwem naszej strony.