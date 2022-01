PressFocus Na zdjęciu: Thiago Alcantara i Alexandre Lacazette

Liverpool – Arsenal: transmisja za darmo oraz stream online z meczu Carabao Cup. Pierwszym finalistą tych rozgrywek została Chelsea, która teraz czeka na swojego rywala. Będą nim The Reds lub Kanonierzy, którzy w czwartkowy wieczór rozegrają pierwsze spotkanie półfinałowe spotkanie. Zobacz gdzie obejrzysz mecz zupełnie za darmo.

Liverpool – Arsenal, gdzie oglądać

Pierwotnie obie drużyny miały się ze sobą zmierzyć przed tygodniem, ale spotkanie zostało przełożone z powodu wielu pozytywnych wyników testu na koronawirusa w ekipie The Reds. Teraz nic już jednak nie stoi na przeszkodzie, aby obie drużyny pojawiły się na jednym boisku.

W lepszych nastrojach do tego meczu przystąpią podopieczni Juergena Kloppa, który 2022 rok rozpoczęli od remisu 2:2 z Chelsea, a także pokonania 4:1 Shrewsbury Town w meczu trzeciej rundy Pucharu Anglii. Kanonierzy na tym etapie pożegnali się z rozgrywkami, po tym jak niespodziewanie przegrali 0:1 z Nottingham Forest. Tydzień wcześniej doznali również porażki w Premier League – ulegając 1:2 Manchesterowi City.

W czwartkowy wieczór faworytem będą gospodarze, którzy będą co prawda będą musieli sobie poradzić między innymi bez Mohameda Salaha i Sadio Mane, ale nadal mają po swojej stronie więcej argumentów. Dowiedz się więcej – sprawdź typy na mecz Liverpool – Arsenal.

Liverpool – Arsenal, transmisja na żywo w TV

Czwartkowe spotkanie na Anfield Road będzie można obejrzeć w polskiej telewizji. Pojedynek będzie transmitowany na kanałach Eleven Sports 2 i Eleven Sports 4, a skomentują go Marcin Grzywacz i Tomasz Zieliński. Jeżeli nie posiadasz dostępu do tych kanałów, możesz obejrzeć mecz zupełnie za darmo na stronie bukmachera Superbet. Poniżej wyjaśniamy co trzeba zrobić.

Liverpool – Arsenal: transmisja na żywo za darmo

Mecz Liverpoolu z Arsenalem będą mogli obejrzeć wszyscy klienci Superbet zakłady bukmacherskie. Co trzeba zrobić, aby mieć do niej dostęp? Wystarczy jedynie założyć konto. Bukmacher nie stawia żadnych innych warunków.

Rejestrując konto w Superbet, co też możecie uczynić klikając w poniższy link, warto pamiętać o podaniu kodu promocyjnego Superbet, dzięki któremu otrzymasz pakiet powitalny, w tym darmowy zakład o wartości 34 zł.

Liverpool – Arsenal, transmisja online

Kanały stacji Eleven Sports, która posiada prawa do transmisji meczów Carabao Cup, można również oglądać za pośrednictwem internetowej strony elevensports.pl. Dostęp uwarunkowany jest jednak wykupieniem odpowiedniego pakietu. Powyżej przedstawiliśmy jednak sposób, dzięki któremu mecz można obejrzeć zupełnie za darmo.

Liverpool – Arsenal, kursy bukmacherskie

Kursy bukmacherskie na to spotkanie jasno wskazują na to, kto zdaniem bukmacherów jest faworytem tego pojedynku. Wygrana Arsenalu zostanie w tym przypadku uznana za niespodziankę.

Liverpool FC Arsenal 1.90 3.85 4.25 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 13. stycznia 2022 12:07 .

