Liverpool – Arsenal: typy, kursy, zapowiedź (13.01.2022)

Pressfocus Na zdjęciu: Tomiyasu Takehiro i Diogo Jota

Trzeba było trochę poczekać, ale w końcu dojdzie do drugiego półfinału Carabao Cup. W czwartek (13 stycznia) Liverpool zagra z Arsenalem. Obie drużyny czeka jeszcze rewanż, więc większa presja powinna pojawić się dopiero w Londynie. Sprawdź nasz typ i kursy bukmacherskie na ten pojedynek.

Liverpool – Arsenal, typy i przewidywania

Każda z drużyn chciałaby awansować do finału. W Pucharze Anglii nadal są The Reds, z kolei Kanonierzy muszą zadowolić się mniej prestiżowym turniejem. Dlatego to na gościach ciąży większa presja, aby osiągnąć ostateczny sukces.

Z racji, że gospodarze nie przegrali na własnym terenie od poprzedniej wiosny, londyńczycy nie mogą spać spokojnie. Nasza redakcja postawi jednak na gole z obu stron, ponieważ spodziewamy się bramkostrzelnego widowiska.

Liverpool – Arsenal, ostatnie wyniki

Sporo niejasności pojawiło się po tym, jak Liverpool poprosił o przełożenie meczu z Arsenalem w ubiegłym tygodniu. Władze EFL nie ukarały jednak The Reds i pora zamknąć już ten temat. Liverpool wygrał kilka dni temu z Shrewsbury w ramach III. rundy Pucharu Anglii (4:1). Wcześniej nie było tak kolorowo na podwórku ligowym, kiedy ekipa Kloppa straciła cenne punkty w starciach z Leicester (0:1) i Chelsea (2:2).

Z kolei Kanonierzy rosną w siłę, a dzięki dobrym wynikom dogonili czołówkę. Co prawda, londyńczycy niespodziewanie odpadli z Pucharu Anglii, dlatego ostatnią szansą na trofeum w tym sezonie jest właśnie Carabao Cup. Wcześniej podopieczni Artety nie dali rady Man City (1:2), choć tylko pech sprawił, że z tego meczu nie udało wyciągnąć się więcej.

Liverpool – Arsenal, historia

W ostatnich latach Liverpool króluje w bezpośrednich pojedynkach z Arsenalem. Na początku obecnego sezonu The Reds wypunktowali Kanonierów na Anfield (4:0). Z drugiej strony londyńczycy mają dobre wspomnienia z Carabao Cup, kiedy w 2020 r. pokonali gospodarzy po rzutach karnych.

Liverpool – Arsenal, kursy bukmacherskie

Liverpool – Arsenal, transmisja meczu

Transmisję meczu “na żywo” w telewizji przeprowadzi Eleven Sports 2 i Eleven Sports 4.

